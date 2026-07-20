Meteo Giuliacci, il caldo africano "ha le ore contate". Dove arrivano i temporali

20 luglio 2026 a

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L’anticiclone africano che ha portato caldo intenso su gran parte dell’Italia è ormai vicino alla fine della sua fase più stabile. Anzi, "ha le ore contate". Secondo le previsioni del sito Meteo Giuliacci, il dominio dell’alta pressione si ridurrà gradualmente a partire dal Nord per poi interessare, da metà settimana, anche il Sud, lasciando spazio a temporali e a un deciso calo delle temperature. Il primo cambiamento è già evidente lunedì 20 luglio sulle regioni del Nord-Est, dove sono attesi temporali anche di forte intensità. Sul resto della penisola, invece, tempo ancora prevalentemente stabile, con cieli soleggiati e caldo. Nel pomeriggio i fenomeni temporaleschi tenderanno a estendersi in modo irregolare alle altre zone settentrionali.

Martedì 21 luglio la svolta sarà più marcata grazie all’arrivo di correnti più fresche che, come spiegano gli esperti, “spegneranno” il bollore dell’anticiclone africano. I temporali interesseranno ancora il Nord Italia, mentre sulle regioni tirreniche centrali e al Sud prevarranno condizioni soleggiate, anche se con temperature in progressiva diminuzione.

Addio all'afa africana: in arrivo aria fredda dai Balcani. Crollo termico in tutta Italia

Da mercoledì 22 luglio il quadro meteorologico sarà complessivamente più gradevole su tutta la penisola. Non mancheranno però episodi instabili, in particolare sulla Campania e nelle aree interne dell’Appennino meridionale. Giovedì mattina torneranno condizioni di stabilità e sole, mentre nel pomeriggio nuovi temporali potranno svilupparsi lungo il versante orientale dell’Italia. Fenomeni che, pur potendo risultare intensi, saranno comunque di breve durata.

La seconda parte della settimana porterà un clima più vicino all’estate tradizionale. Venerdì 24 luglio sono previste giornate soleggiate e temperature tipicamente estive, ma senza gli eccessi di caldo dei giorni precedenti. “L’Italia si ritrova a vivere l’estate di una volta”, sottolinea l'eperta Elena Rava sul sito che riporta le previsioni del colonnello Mario Giuliacci , con valori termici più contenuti e condizioni decisamente più vivibili grazie alle correnti settentrionali. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di temporali sulle regioni adriatiche del Centro-Sud.

Anche il prossimo fine settimana dovrebbe mantenere questa fase di maggiore equilibrio, con prevalenza di stabilità su gran parte dell’Italia. Qualche temporale pomeridiano potrà ancora interessare i rilievi settentrionali, ma il quadro generale resterà caratterizzato da temperature piacevoli e da un clima lontano dalle recenti ondate di calore.