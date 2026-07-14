Meteo, a quanto arriveranno le temperature

Ignazio Riccio 14 luglio 2026 a

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L'Italia si prepara a fare i conti con il momento più duro della sua estate. L'anticiclone di matrice nordafricana, che nei giorni scorsi aveva lasciato spazio a qualche temporale su Nord e Centro, è tornato a occupare stabilmente la Penisola, spingendo le temperature verso valori che in alcune zone sfiorano i 42 gradi.

Le notti tropicali sono ormai la norma nelle grandi città, dove il termometro fatica a scendere sotto i 25 gradi anche dopo il tramonto. Non è solo una questione di numeri: l'afa, soprattutto al Nord, rende il caldo ancora più difficile da sopportare, trasformando anche le ore serali in un supplizio per chi vive nei centri urbani o lungo le coste.

Secondo quanto riportano gli esperti, il fenomeno non si esaurirà nel giro di poche ore: una massa d'aria subtropicale terrà lo zero termico su quote fuori dal comune, tra i 4.500 e i 5.000 metri, garantendo la persistenza del caldo anche nei prossimi giorni.

Il sole sarà il grande protagonista quasi ovunque. Le uniche variazioni riguarderanno l'arco alpino e le Prealpi centro-orientali, dove sin dal mattino potranno formarsi rovesci e temporali isolati. Al Nord: cieli sereni o poco nuvolosi, massime tra 33 e 38 gradi; al Centro: stabilità diffusa, velature sottili, punte di 39 gradi nelle zone interne di Toscana, Umbria e Lazio; al Sud e nelle Isole: sole pieno, massime tra 33 e 38 gradi, con la Sardegna interna che può arrivare a 41-42 gradi. Nei centri urbani e lungo le coste, il disagio si farà sentire anche in tarda serata.

Per domani, mercoledì 15 luglio, poche variazioni rispetto alla giornata odierna. Al Nord il mattino si aprirà con ampie schiarite, ma nel pomeriggio l'instabilità tornerà a farsi sentire sulle Alpi e le Prealpi centro-orientali, con la possibilità che i temporali scendano fino alla Pianura Padana e alle coste dell'alto Adriatico in serata. Sempre al Nord, massime tra 33 e 37 gradi, con rischio di temporali pomeridiani e serali; al Centro: tempo stabile, massime tra 34 e 38 gradi, al Sud e nelle Isole: giornata calda e soleggiata, massime tra 34 e 39 gradi, con punte oltre i 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Per chi vuole monitorare l'evoluzione ora per ora, il riferimento resta il sito dell'Aeronautica Militare (meteoam.it), che fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni meteo su tutto il territorio nazionale. L'ondata di calore, insomma, non è destinata a esaurirsi in fretta: la Penisola dovrà convivere ancora per diversi giorni con temperature ben oltre le medie stagionali.