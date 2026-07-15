Meteo, allerta arancione: "Rischio grandine come palle da baseball"

15 luglio 2026 a

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La situazione sinottica vede un robusto promontorio di matrice africana sul Mediterraneo centro-occidentale con aria molto calda verso la nostra Penisola. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, sull'Europa centrale è, invece, presente aria più fresca in quota con qualche infiltrazione che raggiunge anche l'Italia settentrionale, Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna. Nella giornata odierna ci attendiamo infatti un generale aumento dell'instabilità al Nord con acquazzoni e temporali prima sulle Alpi e poi verso le pianure. Fenomeni in movimento da ovest verso est localmente anche a carattere di nubifragio e con chicchi di grandine grandi come palle da baseball".

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Caldo che si intensificherà, invece, sulle regioni del centro-sud nei prossimi giorni con temperature massime che potrebbero anche superare i +40 gradi specie tra Umbria e Lazio, Puglia, Basilicata, Campania e Isole Maggiori. Ultimi aggiornamenti mostrano che con l'arrivo del weekend, c'è una saccatura depressionaria in movimento sui settori centro-orientali del continente. Aria più fresca potrebbe raggiungere anche il Mediterraneo centrale lasciando le temperature in media entro l'inizio della prossima settimana.