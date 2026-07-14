Meteo, stop al caldo afoso: in arrivo temporali e piogge violente. Ecco dove colpirà il maltempo

14 luglio 2026 a

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L'estate italiana si prepara a vivere ore decisamente movimentate, con un'atmosfera tutt'altro che stabile. Le ultime previsioni del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare delineano uno scenario spaccato a metà: se gran parte del Paese continuerà a godere del sole e del caldo, alcune regioni dovranno fare i conti con una brusca accelerata del maltempo, caratterizzata da rovesci intensi e temporali improvvisi.

Il cambio di passo inizierà a farsi sentire già da giovedì 16 luglio. Le prime ore del mattino vedranno una rapida sfuriata temporalesca sul Nord-Est, in particolare tra Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna orientale. Si tratterà di fenomeni localmente violenti, ma destinati a scivolare velocemente verso est, lasciando spazio a ampie schiarite. Non sarà comunque una giornata del tutto tranquilla per il settentrione: durante le ore più calde, infatti, l'instabilità tornerà a farsi sentire lungo l'arco alpino e sulle Prealpi, con temporali isolati che si spegneranno solo in serata.

Nel frattempo, il Centro, il Sud e le grandi isole vivranno una situazione decisamente più stabile e protetta dal sole. L'unico disturbo sarà rappresentato da qualche nuvola passeggera che, nel pomeriggio, si addenserà attorno ai rilievi appenninici, portando sporadici e brevi piovaschi che non rovineranno la giornata a chi si trova in vacanza. Sul fronte termico, le temperature minime saliranno al Centro-Sud e sulle isole, mentre le massime registreranno un aumento sulle Alpi, sul medio-alto Tirreno e sulle coste occidentali di Sardegna e Sicilia; un po' di fresco in più si farà invece sentire in Pianura Padana e lungo il medio Adriatico. I venti soffieranno deboli a regime di brezza e i mari rimarranno generalmente poco mossi.

Il vero cambio di scenario per le regioni del Nord si consumerà però venerdì 17 luglio. Fin dal mattino, una spessa coltre di nubi coprirà i cieli di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige, scaricando piogge e temporali diffusi. Il resto della penisola, al contrario, continuerà a godere di un clima sereno o poco nuvoloso, quasi indifferente al maltempo che si sta consumando a settentrione. Questa dinamica si replicherà in modo simile anche nella giornata di sabato 18 luglio, con il Nord ancora ostaggio della nuvolosità e dei temporali, e il Centro-Sud saldamente ancorato a un tempo stabile, caldo e soleggiato.

La vera sorpresa arriverà nel weekend. Tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, l'instabilità non riguarderà più soltanto il settentrione. La perturbazione, dopo aver insistito con cieli coperti e temporali su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, inizierà a scendere gradualmente verso sud. Le piogge e i rovesci si estenderanno così alla Toscana, all'Umbria e alle regioni del versante adriatico, portando una tregua dal caldo prima di attenuarsi in vista della sera. Un promemoria importante di come l'estate italiana sappia essere tanto generosa con il sole quanto improvvisa nelle sue piogge.