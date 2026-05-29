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MeteoGiuliacci: "Arrivano lunedì". Cosa si avvicina dal nord Europa

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Foto: LaPresse
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La prossima settimana sarà caratterizzata da un indebolimento dell’alta pressione e da un aumento dell’instabilità atmosferica. Come descritto da meteogiuliacci.it tra lunedì 1 e martedì 2 giugno un fronte proveniente dal Nord Europa porterà piogge e temporali soprattutto al Nord, con possibili supercelle e locali grandinate. I fenomeni interesseranno anche parte del centro ma solo per alcune ore.

 

 

 

Mercoledì 3 giugno è atteso un nuovo impulso perturbato con piogge intense e un calo delle temperature, in particolare su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e gran parte del centro. Dopo una breve pausa prevista per giovedì 4 giugno, nella seconda parte della settimana potrebbe arrivare un nuovo peggioramento.

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