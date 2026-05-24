Meteo Giuliacci, ecco la fiammata da 35 gradi: "Caldo estivo". Dove e quando

24 maggio 2026 a

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L’Italia entra in una fase dal chiaro sapore estivo. Dopo il primo assaggio di caldo che ha caratterizzato il weekend, la settimana che si apre lunedì 25 maggio porterà infatti l’apice dell’ondata africana, con temperature ben oltre le medie climatiche di fine maggio. Secondo le previsioni di Meteo Giuliacci , firmate da Elena Rava, l’alta pressione subtropicale sarà protagonista assoluta sul Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di stabilità diffuse, cieli sereni e un aumento sensibile delle temperature.

"Weekend con caldo estivo". MeteoGiuliacci: dove arrivano le temperature

“Un vero anticipo della stagione estiva”, spiegano gli esperti nel sito che ospita le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, sottolineando come l’anomalia termica non riguardi soltanto la nostra penisola. Anche Francia e Gran Bretagna stanno infatti registrando valori decisamente elevati per il periodo, segno di una configurazione atmosferica estesa a gran parte dell’Europa occidentale. Il momento più intenso dell’ondata di caldo è atteso proprio tra lunedì 25 e martedì 26 maggio, quando le massime potranno raggiungere anche i 35 gradi sulla Pianura Padana. Il dominio dell’alta pressione dovrebbe proseguire almeno per una settimana, accompagnando gli italiani verso giornate caratterizzate da sole pieno e clima quasi estivo. “Sarà una lunga fase stabile e molto calda”, evidenziano le ultime elaborazioni meteo sulla fine di maggio e l'inizio del mese di giugno.

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Nonostante ciò, i modelli iniziano già a intravedere un possibile cambiamento sul finire della settimana. A partire da giovedì 28 maggio potrebbero infatti affacciarsi correnti più fresche e instabili provenienti dall’Europa nord-orientale. Questo ingresso d’aria meno calda potrebbe interrompere la prima vera ondata stagionale, riportando le temperature su valori più vicini alla norma. Il ritorno dell’instabilità favorirebbe anche la formazione di temporali, soprattutto lungo la dorsale appenninica e sulle regioni del versante adriatico. Un’evoluzione ancora da confermare nei dettagli, ma che potrebbe segnare la fine di questa parentesi dal clima pienamente estivo.