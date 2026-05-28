Meteo, Giuliacci: "Tuoni e fulmini" sul ponte del 2 giugno, tutte le date
Le previsioni meteo di Mario Giuliacci confermano un inizio di giugno all’insegna dell’instabilità atmosferica. “Tuoni, fulmini e saette, cambia tutto”, avverte il meteorologo, spiegando che l’arrivo di venti più freschi dai Balcani porterà temporali frequenti su molte regioni italiane almeno fino al 5 giugno. Secondo Giuliacci, il peggioramento interesserà soprattutto il Centro-Nord, con fenomeni che si presenteranno quasi ogni giorno nelle ore pomeridiane. “Attenzione con grandine, soprattutto al Centro-Nord, sulle Alpi centro-orientali e sul versante adriatico dell’Appennino”, sottolinea l’esperto, evidenziando il rischio di rovesci intensi e improvvisi.
Per quanto riguarda il ponte del 2 giugno, la situazione sarà inizialmente più favorevole. “Sabato 30 bello su tutta l’Italia”, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci, mentre da domenica 31 maggio fino a martedì 2 giugno torneranno i temporali pomeridiani, accompagnati da un sensibile calo delle temperature. Il caldo africano, almeno per il momento, sembra dunque ridimensionato. “Questi temporali calmeranno un po’ il caldo”, osserva il meteorologo, precisando che le temperature resteranno in gran parte sotto i 30 gradi, salvo qualche picco locale compreso tra 30 e 33 gradi durante il ponte festivo. La conclusione è chiara: “Per ora questa ondata di caldo l’abbiamo mandata via”.