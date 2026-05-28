Meteo, Giuliacci: "Tuoni e fulmini" sul ponte del 2 giugno, tutte le date

28 maggio 2026 a

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Le previsioni meteo di Mario Giuliacci confermano un inizio di giugno all’insegna dell’instabilità atmosferica. “Tuoni, fulmini e saette, cambia tutto”, avverte il meteorologo, spiegando che l’arrivo di venti più freschi dai Balcani porterà temporali frequenti su molte regioni italiane almeno fino al 5 giugno. Secondo Giuliacci, il peggioramento interesserà soprattutto il Centro-Nord, con fenomeni che si presenteranno quasi ogni giorno nelle ore pomeridiane. “Attenzione con grandine, soprattutto al Centro-Nord, sulle Alpi centro-orientali e sul versante adriatico dell’Appennino”, sottolinea l’esperto, evidenziando il rischio di rovesci intensi e improvvisi.