Meteo, Giuliacci spiazza tutti: "Quando finisce il caldo", la data del ribaltone

Pina Sereni 25 maggio 2026 a

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Secondo le ultimi previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci l’ondata di caldo che sta interessando gran parte dell’Italia avrebbe i giorni contati. “Aria calda subtropicale sta raggiungendo l’Europa occidentale e anche l’Italia”, spiega l'esperto, sottolineando come le zone più colpite siano soprattutto “il Centro-Nord”, mentre il Sud resterebbe solo marginalmente coinvolto. Le temperature elevate, con punte oltre i 30 gradi, continueranno ancora per pochi giorni. “Questo caldo finirà tra il 28 e il 30 maggio”, afferma in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , precisando però che non si assisterà a un brusco ritorno del freddo. “Le temperature scenderanno sotto i 30 gradi, ma resteranno comunque tra i 25 e i 28 gradi: si sentirà ancora caldo, ed è normale”.

Alla base del cambiamento ci sarebbe il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre. “Tra il 28 e il 30 maggio l’anticiclone delle Azzorre si allungherà sull’Europa fino all’Italia”, spiega Giuliacci. Questo movimento atmosferico favorirà l’arrivo di aria più fresca dai Balcani verso il mare Adriatico, contribuendo a rendere il clima più sopportabile. Non mancherà però una certa instabilità. “Tra il 28 maggio e il 5 giugno avremo temporali tutti i giorni sui rilievi, sia alpini che appenninici”, avverte il meteorologo. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose durante le ore più calde della giornata.

In conclusione, secondo Giuliacci, la situazione meteo sarebbe destinata a migliorare proprio grazie all’attenuazione del caldo intenso. “Finirà il caldo sopra i 30 gradi e torneranno temperature più sopportabili per merito dell’anticiclone delle Azzorre”, conclude il climatologo.