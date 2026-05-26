Meteo, ondata di caldo record sull'Europa: l'anticiclone porta l'estate in anticipo sull'Italia

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Pina Sereni 26 maggio 2026 a

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Il vasto campo di alta pressione che domina sull'Europa sta portando una vera e propria ondata di caldo estivo con diversi record di temperatura battuti nel vecchio continente. Secondo il Centro Meteo Italiano, oggi in Italia persisteranno condizioni asciutte con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi anche se nel pomeriggio non si esclude qualche acquazzone o temporale sparso su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne della Sicilia. Temperature ancora sopra media con anomalie maggiori al Nord, fino a 5-7 gradi. Nella seconda parte della settimana è atteso un graduale indebolimento del campo di alta pressione con infiltrazioni di aria più fresca in quota che potrebbero portare alla formazione di acquazzoni e temporali. Tra mercoledì e venerdì si attendono fenomeni pomeridiani specie su Nord-Est e zone interne del Centro. Il promontorio anticiclonico potrebbe spostarsi verso est durante il ponte del 2 giugno proteggendo il Mediterraneo centrale.

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Previsioni meteo per oggi: AL NORD tempo stabile al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia-Romagna. Dalla serata fenomeni in esaurimento ovunque con ritorno di cieli per lo più sereni. AL CENTRO giornata all'insegna della stabilità sulle regioni centrali, con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. AL SUD E SULLE ISOLE condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio locali piovaschi sulle zone interne della Sicilia, nuvolosità in aumento su Campania, Basilicata e Calabria ma senza fenomeni associati. Tornano condizioni di tempo asciutto ovunque in serata con ampie schiarite. Temperature minime e massime in generale aumento.

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Previsioni meteo per domani: AL NORD al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo su Alpi e Appennino e in sconfinamento sulla Pianura Padana centro-orientale. Tra la serata e la notte residui fenomeni al Nord-Est ma verso un miglioramento. AL CENTRO tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata fenomeni in esaurimento con schiarite, salvo dei piovaschi sulle Marche. AL SUD E SULLE ISOLE condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Dalla serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in generale lieve rialzo su tutta l'Italia.