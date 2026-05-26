Prezzi benzina, arrivano alcuni ribassi alla pompa. Continua a salire il diesel

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Angela Barbieri 26 maggio 2026 a

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Continua a salire il prezzo medio nazionale del gasolio, che ancora non ha recepito del tutto il rialzo delle accise in vigore da sabato 23 maggio: tra il 22 e il 25 maggio la media nazionale dei prezzi in modalità self service è aumentata di 7,8 centesimi, a fronte di un rialzo delle accise di 10 centesimi (12,2 compresa l'Iva). Oltre all'effetto giacenze, può giocare un ruolo anche il contemporaneo calo delle quotazioni: nelle ultime quattro sessioni si è registrato un calo complessivo di circa sei centesimi al litro della quotazione internazionale del gasolio. Questa mattina 26 maggio la benzina self service sulla rete stradale è a 1,967 euro/litro (-1 millesimo rispetto a ieri), gasolio a 2,057 euro/litro (+11). Il Gpl è a 0,802 euro/litro (-1), il metano a 1,566 euro/kg (+1). In autostrada, la benzina self è a 2,060 euro (+3), il diesel a 2,142 euro (+15), il Gpl a 0,912 euro (+2) e il metano a 1,588 euro (invariato). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Tamoil si registra un ribasso di tre centesimi sulla benzina.

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Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,971 euro/litro (compagnie 1,977, pompe bianche 1,959), diesel self service a 2,048 euro/litro (compagnie 2,061, pompe bianche 2,023). Benzina servito a 2,107 euro/litro (compagnie 2,150, pompe bianche 2,027), diesel servito a 2,181 euro/litro (compagnie 2,228, pompe bianche 2,094). Gpl servito a 0,810 euro/litro (compagnie 0,818, pompe bianche 0,800), metano servito a 1,565 euro/kg (compagnie 1,565, pompe bianche 1,566), Gnl 1,452 euro/kg (compagnie 1,461 euro/kg, pompe bianche 1,446 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,993 euro/litro (2,197 il servito); IP a 1,981 (2,146 servito); Q8 a 1,966 (2,129 servito); Tamoil a 1,955 (2,036 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,046 (2,254 servito); IP a 2,070 (2,228 servito); Q8 a 2,067 (2,212 servito) e Tamoil a 2,061 (2,134 servito).