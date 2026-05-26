Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 26 maggio: tutti i segni

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Branko 26 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 26 maggio 2026.

Ariete

Tanto dovete quest'anno a Marte, il vostro pianeta, che da gennaio vi nutre di grinta, entusiasmo e voglia di realizzare qualcosa di nuovo, importante. Ce la farete anche in amore, ma oggi contrastati dalla Luna, dovete frenare la vostra benedetta impazienza, che è spesso causa di scontri con gli altri. Attenti ai superiori, siete controllati ed esaminati anche dalle autorità (Giove). Attrazioni, colpi di fulmine con persone molto diverse da quelle conosciute. Fuori dal giro.

Toro

Una bella occasione di lavoro, guadagno. Conviene trascurare almeno per un po' il divertimento e sfruttare l'eccezionale movimento che si verifica tra Gemelli e Bilancia, entrambi i segni sono in stretto rapporto con i vostri affari (case), lavoro. Tra i candidati alle nozze siete anche voi, felici i coniugi di maggio, appassionati amanti. Queste relazioni "libere" hanno bisogno dell'ordine legale e di un quadro sociale per mostrarsi in pieno. Fortuna durante i viaggi.

Gemelli

Uomo dei Gemelli, parliamo del matrimonio sotto questa Luna (coniugale) in Bilancia. Quanto vi impegnate per migliorare il rapporto e la vita in casa, e non solo sotto il profilo materiale? Avete ragione, fino a qui non è stato sempre facile, ma adesso le stelle hanno cambiato posizione e il nostro oroscopo è ottimista, riuscirete! Uno magari vuole ottenere anche cose fuori dalla sua portata, ma non è detto che sia un male, allargate la conoscenza della vita.

Cancro

La minaccia di crisi è presente nel cielo da quando dovete convivere con Saturno contro, adesso in questi tre giorni di Luna in Bilancia potrebbe riuscire a mandarvi in tilt. Come mai siete così stanchi? Non è tanto la mole di lavoro che avete fatto, ma la mancanza di un programma, metodo, scelte non molto convinte. La situazione diventa più facile già in settimana quando la Luna cambia natura e diventa completamente vostra, Giove e Venere completeranno l’opera.

Leone

Di grande aiuto Luna-Bilancia per tutte le questioni scritte e anche quelle finanziarie, ultimamente rese un po' complicate per quella presenza dei pianeti in Toro, ma ormai vi siete liberati. Tutto fa pensare che siete alle prese con novità nel lavoro e nella professione, così si spiega il vostro notevole stress. Amici e famiglia vi considerano una fonte inesauribile di favori. Sfoggiate il vostro stile “da signori" quando vi trovate a tu per tu con le autorità, cosa assai probabile.

Vergine

Insolita situazione per la vita sentimentale: Venere e Marte creano una traccia luminosa che non dovete perdere di vista, porta verso una persona particolare che forse susciterà in voi un grande desiderio. Cosa che viene confermato anche da Giove ma soprattutto da Plutone, il più sensuale dei pianeti. L'unico ostacolo è rappresentato da Mercurio, ostile per pochi giorni ancora, ma intanto vi può spingere ad agire in maniera troppo impulsiva nei rapporti professionali.

Bilancia

Splende come una rosa di maggio, questa Luna nel segno, già in cambiamento di fase, tutto avviene a vostro favore ed è un bene che dovete sfruttare anche nel lavoro e nelle delicate situazioni che possono crearsi nell'ambiente dei vostri interessi, le collaborazioni quasi al minimo delle intese. Ottima invece la pagina delle amicizie, nascono anche durante i viaggi e nei contatti epistolari con altre persone. Piano piano ritroverete il vostro centro di gravità permanente (Franco Battiato).

Scorpione

Marte è aggressivo, più del solito, ma speranzoso, sente l'arrivo della buona occasione. Noi pensiamo che si presenterà non appena la Luna esce dalla Bilancia e arriva nel vostro segno, a mezzanotte del 27. Sarà di buon augurio per la vostra attività ma soprattutto per i sentimenti, amore, famiglia, amicizia … Tutte belle sensazioni che abbiamo previsto sin dal primo giorno di maggio, con Luna piena nel vostro segno. Talvolta le profezie si realizzano nella realtà.

Sagittario

Eccomi! Amore caro, carissimi familiari, oggi sono qui e vi ascolto, parlate. Ci sono dei momenti in cui anche il più paziente del Sagittario perde la pazienza, non trova nemmeno la forza di saltare in sella del suo cavallo e fuggire lontano. L'opposizione di Mercurio, nel settore dei rapporti stretti e collaborazioni, quest'anno è stata veloce però non ha mancato di premere sui vostri nervi. Voi migliorate subito non appena vi dedicate all'arte, alla musica, alla letteratura, allo sport.

Capricorno

Per fortuna avete Marte in aspetto più che favorevole, in Toro, grazie al quale c'è sempre un ricambio di energia che vi consente di proseguire con l'attività in maniera davvero lodevole. Il problema può diventare questa Luna che mischia le carte professionali con gli obblighi familiari, non è facile mantenere il passo giusto. Consideriamo di insistere con i progetti finché avete a disposizione il favore di Mercurio in Gemelli, utilissimo per le questioni burocratiche e legali.

Acquario

Chi si sposa oggi non avrebbe potuto trovare un giorno più fortunato di questo. L'avete deciso senza conoscere il trigono, aspetto astrale fortunato, Plutone-Sole-Luna-Mercurio, conoscerà anche periodi di ricchezza questa unione. Questo naturalmente si chiama destino, quindi potrebbe propiziare novità anche alle persone sole, però non stancatevi troppo fisicamente. Marte è davvero stressante anche per la famiglia, sembra che le nuove responsabilità non finiscano mai.

Pesci

Secondo giorno con Luna gentile, riesce a calmarvi nel lavoro e vi permette di affrontare vivaci discussioni tra colleghi e collaboratori, ma è praticamente certo che vincerete la vostra causa. Troppo bello, Giove in Cancro e Venere in totale sintonia che mandano raggi di fortuna dove serve, anche per le questioni domestiche. Non mancate di chiedere appoggi alle care amicizie, spesso trovate maggiore compressione dagli amici che non delle persone vicine.