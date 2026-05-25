Modena, aveva fatto ricerche sugli attentati in Europa. Cosa emerge su El Koudri

Valerio Castro 25 maggio 2026 a

a

a

Dalle indagini sull'attentato di Modena trapelano informazioni che, come del resto era già abbastanza evidente, confliggono con la narrazione del gesto causato dal mero disturbo mentale. Nell'ultimo periodo, infatti, Salim El Koudri si era interessato ad attentati commessi in Europa, con ricerche web su quelle che vengono definite come piattaforme generaliste e scaricando contenuti. Lo riporta RaiNews 24 che cita fonti dell'agenzia Ansa.

Finito il tempo degli indugi: perché la Fratellanza Musulmana merita di essere vietata

I vari dispositivi in possesso del 31enne di Ravarino, italiano di origini marocchine che il 16 maggio ha investito sette persone, sono al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime indiscrezioni non risultano video di scene violente e sembra confermata l'assenza di legami con gruppi organizzati. Gli investigatori di Squadra mobile e Digos, viene riportato, in base agli elementi in mano in questo momento sono propensi a ipotizzare una sorta di autosuggestione legata all'islamismo radicale e al terrorismo, con ricerche di azioni simili a quella che poi ha compiuto, in quadro aggravato dal disagio psichico.