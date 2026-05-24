Fuori dal coro nella moschea di Modena: "Salim? Ha fatto un incidente"

Valerio Castro 24 maggio 2026 a

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Salim El Koudri, il 31enne cittadino italiano di origini marocchine che si è scagliato sulla folla con l'auto a Modena, "ha usato una tecnica simile a quella di attentati terroristici islamici, ha investito volontariamente le persone e poi è sceso armato di coltello". È la ricostruzione di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, che ha fornito nuovi elementi dall'inchiesta. Insomma, finora da più parti ci si è affannati a negare il movente terroristico e a liquidare tutto come il gesto di un pazzo. Ma sta emergendo tutta un'altra verità. "In questo momento gli inquirenti stanno analizzando l'arsenale tecnologico sequestrato a Salim El Koudri. Cinque telefoni, quattro computer, due hard disk e due pennette USB.Chi indaga vuole capire cosa c'è dietro al suo gesto", viene spigato nel programma in onda domenica 24 maggio.

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L'ipotesi è che Salim potrebbe essersi ispirato ai video dei terroristi islamici. Gli inquirenti stanno analizzando anche gli scritti in arabo del padre, dove ci sono diverse frasi contro "l'occidente colonizzatore". Il padre di Salim si chiede "perché il colonialismo ha dominato, perché i paesi occidentali si sono imposti nel Nord Africa e parla dei paesi colonizzati del Nord Africa che non hanno mai espresso la loro identità. Questi pensieri avrebbero condizionato anche la vita di Salim fino a portarlo a scrivere quelle mail all'università di Modena in cui attaccava i cristiani". Il riferimento è a quei messaggi in cui minaccia: "Voglio lavorare. Dovete farmi lavorare come impiegato, non magazziniere. Bastardi cristiani di m***a, voi e il vostro Gesù Cristo in croce. Lo brucio".

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Il 31enne non riusciva a trovare un impiego soddisfacente. Continuava a mandare curricula ai centri per il lavoro e quando non riceveva risposta, tempestava le segretarie di telefonate violente. Un'inviata del programma si è recata nella moschea frequentata sia dal padre che da Salim. Tra le persone che incontra qualcuno sull'attentato di Modena afferma: "Ma che ho fatto? Un incidente e stop".