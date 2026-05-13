Hantavirus, il Ministero: "Tutti negativi" i test sui casi sospetti in Italia

Tommaso Manni 13 maggio 2026 a

a

a

Nessun allarmismo sull'hantavirus. Il Ministero della Salute informa che "gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma".

Il marittimo in quarantena: io "primo malato d'Italia" per un equivoco

Insomma, la giusta attenzione per gli effetti del focolaio di hantavirus registrato sulla nave da crociera attraccata nei giorni scorsi a Tenerife. Ma il Ministero ricorda che "il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia".