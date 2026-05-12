Garlasco, Andrea Sempio a Roma per perizia psicologica. I legali: "È tumulato in casa"

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12 maggio 2026 a

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Caso Garlasco, Andrea Sempio è a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica chiesta dalla difesa. "Sono in corso i colloqui tra Andrea Sempio e la nostra psicologa e criminologa. Sarà utile per tratteggiare la personalità del nostro cliente e per contrapporla o accompagnarla a quella fatta dal Racis". Lo comunica l'avvocato Liborio Cataliotti, legale dell'indagato. Sempio si sta sottoponendo allo studio psicologico nel laboratorio "Genomica" di Roma. Secondo i carabinieri del Racis, il 38enne avrebbe manifestato una "innata capacità di mentire".

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Intanto i legali mettono in evidenza la difficile situazione psicologica dell'indagato. "Come sta Andrea? È tranquillo nel limite del possibile. Era angosciato dall'arrivare qui perché sapeva di trovare questa bolgia". Così l'avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, parlando con i cronisti all'esterno del laboratorio "Genomica" di via Arduino, a Roma, dove è giunto anche Sempio per sottoporsi a perizia psicologica e per incontrare il pool difensivo. "È un ragazzo che da mesi tende a vivere chiuso in casa a parte quando va a lavorare - ha aggiunto Tacci - L'ultima settimana l'ha passata o in studio da noi o tumulato in casa e, se esce, trova i giornalisti che fanno il loro lavoro. Quindi di fatto è già ai domiciliari, è una situazione molto difficile".