Meteo, Italia nella morsa del maltempo. L'anticiclone del weekend dura poco

Foto: Lapresse

Angela Barbieri 06 maggio 2026 a

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Le condizioni meteo nella giornata odierna saranno ancora instabili o perturbate, con piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord: la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per rischio idrogeologico su due settori nord-occidentali della Toscana e gialla su settori di Lombardia, Piemonte e Liguria e sull'intero territorio di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Qualche pioggia interesserà anche il Sud, specie dalla sera. Un nuovo passaggio perturbato è atteso entro venerdì, con maltempo che dovrebbe interessare soprattutto il Centro-Sud. Con l'arrivo del weekend però gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano la possibilità di una temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico e condizioni di tempo più asciutto sono attese per sabato, mentre per domenica non è escluso un nuovo impulso instabile da ovest che interesserebbe il Centro-Nord. Temperature in rialzo nel fine settimana e fino a 4-6 gradi sopra media al Sud. Con l'arrivo della prossima settimana ancora perturbazioni possibili dall'Atlantico verso il Mediterraneo.

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Previsioni meteo per oggi: AL NORD al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, neve sulle Alpi oltre 2000-2200 metri. Al pomeriggio ancora tempo instabile ovunque, ma in attenuazione al Nord-Ovest. In serata e in nottata ancora molta nuvolosità con residui fenomeni, specie sui settori alpini. AL CENTRO al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, più intense sulla Toscana. Al pomeriggio maltempo anche intenso sul versante tirrenico, più asciutto su quello adriatico. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse, più intense tra Lazio, Umbria e bassa Toscana. AL SUD E SULLE ISOLE al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con locali piogge specie sulla Sardegna. Al pomeriggio maltempo in intensificazione sulla Sardegna, poche variazioni altrove. In serata e in nottata ancora molte nubi con piogge verso le regioni ioniche. Temperature minime in lieve calo salvo un lieve rialzo su Sicilia e medio versante tirrenico, massime in generale rialzo su tutta l'Italia.

Previsioni meteo per domani: AL NORD al mattino cieli poco o irregolarmente coperti con qualche piovasco tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini e sulla Liguria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. AL CENTRO al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata attesi cieli coperti ovunque con ancora qualche piovasco sulle regioni del medio Adriatico. AL SUD E SULLE ISOLE al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con locali piogge sulla Puglia. Al pomeriggio tempo più asciutto con qualche pioggia sulla Sardegna. In serata e in nottata molte nubi in transito con un graduale peggioramento a partire da Sicilia, Calabria e Basilicata. Temperature minime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna, stabili o in rialzo al Sud. Massime stazionarie o in aumento su tutta la Penisola.