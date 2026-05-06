Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 6 maggio: tutti i segni

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Branko 06 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 6 maggio 2026

Ariete

Marte mobilita le risorse della combattività, offre una buona protezione contro le insidie della salute, ma può spingere verso investimenti esagerati, reazioni finanziarie impulsive. Sono queste le ragioni che ci obbligano a definire ambigua questa sesta giornata di maggio, conviene attendere il cambio del vento, cioè, il passaggio della Luna in Acquario. Attenti, però, a non cadere nei pensieri neri a proposito di voi stessi. Venere favorisce le relazioni amorose e le amicizie.

Toro

È iniziata ieri la quadratura di Mercurio nel vostro segno con Plutone in Acquario, aspetto che in teoria mette l'accento soltanto sull'ambiente in cui svolgete la vostra attività, ma essendo questo transito assolutamente nuovo lo possiamo associare a quello che può essere l'instabilità generale finanziaria e sociale, da noi e altrove. Voi non cadrete nella trappola delle ideologie, avete una formidabile Luna in Capricorno, che tiene vivo il vostro senso delle opportunità, affari solidi.

Gemelli

C'è qualcosa che comincia a girare a vostro favore. Migliorano certi rapporti privati anche perché il recente periodo vi ha insegnato a essere più docili e disponibili. Capricorno, dove per due giorni transita Luna, ha un effetto positivo sul vostro segno. L’uomo Gemelli trova in una donna quella protezione che non c'è nel mondo esterno, il suo coraggio imprenditoriale aumenta e così realizza grandi cose. La donna Gemelli possiede la particolare capacità di saper trattare con le persone, aiutata anche dal notevole fascino.

Cancro

La testa che scoppia, effetto normale della quadratura tra Luna-Capricorno e Marte-Ariete, segno che governa la testa. Questo aspetto però avrà positivi effetti su eventuali interventi chirurgici. L'agitazione deriva anche dalla difficoltà di trovare subito l'intesa con chi siete in trattative d'affari, ma sono proprio queste questioni tecniche ed economiche ad essere per voi favorite da Mercurio-Plutone. L'amore vi assomiglia molto, in questo periodo è nervoso come voi.

Leone

Luna potrebbe essere anche quella giusta per iniziative ad un certo livello, si trova in Capricorno oggi e domani, ma non dovete avere fretta di concludere, perché la stessa Luna potrebbe dopodomani mandare all’aria ciò che oggi appare come sicuro. Invece, la quadratura

Mercurio-Plutone, ambigua per le collaborazioni, nasconde un tranello, conflitti. Non dovete cedere, dopo aver tanto lavorato, studiato, pensato. Ma una cosa è certa: l’amore!

Vergine

Idee vincenti, prese di posizione forse un po' troppo rigide, ma necessarie in questo momento astrale così impegnativo per tutti. Protagonista del giorno è la quadratura Mercurio-Plutone, aspetto che disturba l'aviazione, porta notizie di vita utopica, condiziona le masse… ma non è un problema per voi. Siete fortemente radicati sulla terra della realtà. Potete attendervi grossi cambiamenti di impiego, carriera. L'amore si intreccia in modo curioso con il lavoro, denaro.

Bilancia

Oggi e domani Luna in Capricorno è troppo concentrata sugli aspetti pratici della vita, per portare magari un nuovo amore, ma che è previsto entro la fine della settimana… A parte l'azione felice di Venere, in questi giorni è forte l'azione di Plutone in Acquario, segno che più incide sulle vostre faccende sentimentali e passionali. Non escludiamo nuovi folgoranti incontri, ma anche un riavvicinamento fisico ed emotivo tra i coniugi. Voi dovete pensare solo a stare bene, se vi rilassate vedrete anche le cose finanziarie sotto una luce diversa.

Scorpione

Gli effetti di Plutone in un settore impegnativo della vostra vita, famiglia e rapporti con le persone vicine, compresi i legami di lavoro o di affari, sono adesso più profondi, intimi e personali. Voi conoscete la vostra storia e quindi sapete come agire e quale direzione prendere, le vostre decisioni sono oggi e domani totalmente approvate dalla Luna-Capricorno, e vi insegna l'arte del risparmio. Ritorno alla natura. Dunque, ritorno alle origini. Rose, riempite di rose la vostra vita.

Sagittario

Gli elementi della nostra esistenza che di solito diamo per scontati, amici, conoscenti, parenti stretti, incombenze abituali, routine, assumono un nuovo significato e una nuova dimensione, sotto l'effetto di Plutone-Mercurio, che in questi giorni mettono sotto esame tutti i segni. Grazie alla protezione dei pianeti in Ariete, voi siete in grado di fare qualcosa di grande in questi giorni entro domenica. Importanti cambiamenti che avranno effetto nel tempo.

Capricorno

Due giorni con Luna nel segno, le considerazioni personali e soggettive saranno più importanti di qualsiasi altra cosa, sentirete gran bisogno di appartenere e di avere rapporti con amici e con le persone care. Ma in amore anche voi volete qualcosa in cambio, basta non pretendere quello che attualmente il vostro amore non può darvi. I guadagni economici sono quasi una sorpresa considerando le scarse opportunità offerte dai mercati, ma voi non avete paura di cercare oro anche oltre frontiera.

Acquario

Durerà anni Plutone nel vostro segno, cambierà la società e cambierà il mondo, adesso siamo solo all'inizio e proprio oggi assume il moto retrogrado fino a ottobre, significa che non passerà oltre i 5°. Noi tuttavia dobbiamo tenere conto degli aspetti che man mano forma con altri pianeti, fino al giorno 19 maggio con Mercurio in Toro: la vostra casa, famiglia, genitori e figli, tutti gli obblighi che avete nei confronti delle persone care. È il momento di dimostrare la grande umanità dell'Acquario. Viaggi con cautela.

Pesci

Divisioni, spartizioni, donazioni - anche queste voci escono fuori dall'aspetto di Mercurio-Plutone, avete però un prezioso aiuto per tutte le questioni scritte e oggi e domani anche della Luna in Capricorno. In quella posizione è molto facile che vi metta in contatto con persone autorevoli, professionisti in vari campi (medici compresi), istituzioni. Come segno siete dediti all’arte, alla musica, all’estetica… adesso però dovete prendere anche conoscenza della politica.