Prezzi benzina, salgono ancora i costi: carburanti ai massimi da oltre due anni e mezzo

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Pina Sereni 06 maggio 2026 a

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Prosegue la salita della benzina sulla rete carburanti, arrivando ai massimi da oltre due anni e mezzo. Poco mosso invece il diesel. In base ai dati del Mimit aggiornati al 6 maggio, il prezzo medio nazionale della benzina self è infatti 1,934 euro/litro, mentre quello del diesel self è 2,042 euro/litro. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, ieri hanno chiuso in aumento sulla benzina e in discesa sul diesel. Questa mattina risultano entrambi in calo sulle speranze di un accordo di pace tra Usa e Iran che ponga fine alle ostilità in Medio Oriente.

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Venendo al monitoraggio della rete nazionale e al dettaglio per compagnie e pompe bianche, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 5 maggio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,933 euro/litro (1,909 la rilevazione al 4 maggio), con le compagnie tra 1,917 e 1,949 euro/litro (no logo 1,921). Il prezzo medio praticato del diesel self è 2,049 euro/litro (rispetto a 2,051), con i diversi marchi tra 2,045 e 2,059 euro/litro (no logo 2,044). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,064 euro/litro (2,032 il dato del 4 maggio), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,014 e 2,144 euro/litro (no logo 1,970). La media del diesel servito è 2,187 euro/litro (contro 2,191), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 2,134 e 2,247 euro/litro (no logo 2,097). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,833 e 0,852 euro/litro (no logo 0,818). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,544 a 1,647 euro/kg (no logo 1,574).