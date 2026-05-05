Meteo, nessuna tregua dal maltempo: nuove perturbazioni in arrivo la prossima settimana

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Angela Bruni 05 maggio 2026 a

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Una saccatura depressionaria si avvicina dall'Europa occidentale mentre il promontorio anticiclonico sul Mediterraneo tende a muoversi verso est. Condizioni meteo che - secondo il Centro Meteo Italiano - nella giornata di oggi saranno ancora instabili soprattutto al Nord e sui settori centrali tirrenici con qualche pioggia anche su Sud e Sardegna e temporali su Liguria e Toscana. Nei prossimi giorni altri due impulsi instabili transiteranno sull'Italia portando nuvole e piogge, più intense e continue su Nord e Toscana. Con l'arrivo del weekend però è possibile una temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico: condizioni di tempo più asciutto sono attese tra sabato e domenica, salvo qualche temporale al Nord con temperature in rialzo e fino a 4-6 gradi sopra media al Sud. Con l'arrivo della prossima settimana ancora perturbazioni possibili dall'Atlantico verso il Mediterraneo.

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Previsioni meteo per oggi: AL NORD - Al mattino precipitazioni diffuse più intense a Nord-Ovest; neve sulle Alpi occidentali dai 1800 metri. Al pomeriggio fenomeni generalmente deboli su tutti i settori con quota neve in rialzo. In serata e in nottata residue precipitazioni sui rilievi e su Liguria e Friuli, con molte nubi in transito. AL CENTRO - Al mattino acquazzoni e temporali sulla Toscana, coperto ma con fenomeni più deboli altrove. Al pomeriggio precipitazioni che insistono su Toscana, Umbria e Lazio. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori. AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino cieli in prevalenza nuvolosi o irregolarmente nuvolosi, deboli piogge su Sardegna, Campania e Puglia. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con deboli piogge ancora sulla Campania. Temperature minime in calo al Nord, in rialzo al Centro-Sud. Massime in generale diminuzione.

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Previsioni meteo per domani: AL NORD - Al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, neve sulle Alpi oltre 2000-2200 metri. Al pomeriggio ancora tempo instabile ovunque, ma in attenuazione al Nord-Ovest. In serata e in nottata ancora molta nuvolosità con residui fenomeni, specie sui settori alpini. AL CENTRO - Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, più intense sulla Toscana. Al pomeriggio maltempo anche intenso sul versante tirrenico, più asciutto su quello adriatico. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse, più intense tra Lazio, Umbria e bassa Toscana. AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con locali piogge specie sulla Sardegna. Al pomeriggio maltempo in intensificazione sulla Sardegna, poche variazioni altrove. In serata e in nottata ancora molte nubi con piogge verso le regioni ioniche. Temperature minime in lieve calo salvo un lieve rialzo su Sicilia e medio versante tirrenico, massime in generale rialzo su tutta l'Italia.