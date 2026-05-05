Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 5 maggio: tutti i segni

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Branko 05 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 5 maggio 2026.

Ariete

Anche oggi avete l'assistenza di un'ottima Luna, per le iniziative di lavoro e trattative commerciali, favoriti quelli che lavorano a contatto con il pubblico. Desiderio di nuovi orizzonti. Marte impartisce l'energia necessaria per accettare le sfide, battersi quando questo è l'unico modo per farsi avanti, tuttavia dovete essere prudenti ed evitare confronti diretti se l'avversario è molto ferrato e competente. Venere attraversa il cielo di maggio, l'amore non mancherà.

Toro

Sole-Luna, un giorno pieno di luce. Vi permette di fare dei chiarimenti nei rapporti lavorativi e con le persone vicine, non escludiamo scatti nelle finanze. Mercurio e Urano, insieme, donano brillantezza mentale, acutezza e ingegnosità. Sarete anche un po' eccentrici, le vostre idee sono differenti da quelle degli altri, però nella ricerca della verità non dovete mai trascurare la logica. Dovete sempre fare attenzione quando firmate i documenti legali. Emotività eccessiva in amore.

Gemelli

Oggi siete un po' stanchi, agitati e pressati. È solo l'effetto della Luna, fino a questa sera in Sagittario, ma questo non può essere una scusa per non essere felici in amore. Venere nel segno è come una rosa di maggio appena sbocciata, insieme a Urano propizia nuovi incontri, terribilmente eccitanti. Il primo incontro può essere un caso, ma il secondo è opera del destino. Un meraviglioso destino bussa alle vostre porte, accettatelo anche nel lavoro e in famiglia.

Cancro

In questi primi giorni di maggio abbiamo già notato alcuni miglioramenti nel vostro cielo astrale, specie per quanto riguarda il campo pratico della vita, ma dobbiamo tenere conto di Marte ancora critico nei confronti del vostro Giove. Questo aspetto è collegato alla salute, in particolare degli uomini, richiede un controllo del fegato, infiammazioni, ipertensione. Tutto deve essere chiaro nella mente e sulla carta, trovate il coraggio di dire “sì” o “no”. È la legge del mercato.

Leone

Devono vincere le vostre idee, in seguito arriveranno anche gratifiche economiche, ma non escludiamo un incasso oggi stesso. Straordinaria energia di Marte, vincente con Saturno, anche in amore scoppia la primavera. Tutto il mese è illuminato da Venere, bella per gli incontri sociali, ricerche di un lavoro, ma il suo forte sono le parole d'amore che sentirete questa sera. Non sono sempre le stesse, prendono sapore dalle labbra da cui escono. Sapore di fragola.

Vergine

Fino a questa sera Luna-Sagittario richiama alla pazienza, soprattutto voi che avete responsabilità familiari, coniugi e genitori (attenzione alle persone anziane). Anche la salute potrebbe risentire, ma non potrete staccare dal lavoro e dagli impegni, questo settore è adesso illuminato da ottimi influssi che annunciano sicure avanzate nella carriera e in affari. Questa mancanza di leggerezza nel cielo astrale è del tutto passeggera, non c'è bisogno di creare problemi.

Bilancia

Venere splendente nel cielo dei Gemelli, la vostra bellezza appare più luminosa e vi porta bene anche nel lavoro. Non siete ancora al traguardo desiderato, solo quando Marte sarà in Toro voi sarete più liberi di creare e di cercare nuovi, ricchi affari. Ma almeno una volta bisogna fare qualcosa fuori programma - perché non farlo oggi, siete sotto la protezione di una così splendida Luna in Sagittario. Fate come fa quel segno, se c'è qualcosa che vi piace, prendetelo!

Scorpione

Mercurio e Plutone sono oggi in contrasto diretto, quadratura. Entrambi agiscono sul sistema nervoso e sulle vie respiratorie, usate cautela anche nei prossimi giorni perché il transito proseguirà. Sotto profilo di comportamento umano, non siete proprio di facile compagnia e non dovete condannare chi non corrisponde subito alle vostre richieste. Date casomai un tocco di originalità alle vostre azioni, dovete fare un uso concreto delle vostre risorse e delle capacità.

Sagittario

Giorno positivo, Luna vi accompagna nelle iniziative professionali e in affari, le altre stelle dicono “sì” a una nuova intesa professionale-commerciale. Da accettare quasi senza riserve perché arriva protetta da Saturno e Plutone, pianeti che risultano molto buoni anche per la carriera politica. Siete invece stranamente messi leggermente da parte da Venere, sembra quasi abbiate smarrito il vostro talento artistico. Lo ritroverete presto, non appena la concorrenza vi darà fiato.

Capricorno

Maggio, finalmente il nostro oroscopo può parlare di amore, passione, gelosia, tutto questo grazie all'influsso che vi manda il Toro, vostro agente di viaggio. E allora, vele, ali, motori… ogni mezzo è buono per allontanarsi da qualche situazione diventata pesante da sopportare, non tanto nell'ambito privato quanto in quello professionale. Strada facendo troverete altre possibilità di guadagno, preparatevi una buona forma fisica per domani e per i prossimi giorni: novità, novità!

Acquario

Anche voi siete disturbati dal diretto contatto Plutone-Mercurio, a cui dobbiamo sottostare un po' tutti, infatti questo giorno non assomiglia a un giorno di maggio, esiste una difficoltà quasi insuperabile di comprensione degli altri. Se vorrete viaggiare, Luna in Sagittario per voi è buona ma più per il turismo che per affari, oggi sconsigliati. La vostra ricchezza è il mondo interiore, in amore non dovete reprimere i vostri sentimenti, siete così belli quando siete innamorati.

Pesci

Un po' addormentati, questa volta è un bene, almeno non avrete la prontezza di rispondere alle provocazioni del vostro ambiente professionale, infatti è meglio lasciar perdere. Soltanto in serata Luna diventa positiva, per questo noi siamo qui: non fare oggi quando puoi farlo benissimo domani e nei prossimi giorni. È la saggezza di Saturno. Solo perché Venere è ostile, non significa manchi l'amore, al contrario, un cuore pieno d'amore vi viene incontro, abbracciatelo.