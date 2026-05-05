Prezzi benzina, la media sfiora i due euro: da quanto non erano così alti

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Angela Bruni 05 maggio 2026 a

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Il barile è di nuovo al galoppo ma il giorno festivo a Londra non consente di apprezzarne gli effetti sulle quotazioni dei prodotti raffinati. Alla pompa, i prezzi della benzina continuano a salire, superando quota 1,9 euro/litro per la prima volta da due anni, dall'11 maggio 2024, mentre il gasolio cala leggermente, restando comunque quattro centesimi abbondanti sopra i due euro. Gpl a 82 centesimi al litro. Questa mattina 5 maggio la benzina self service sulla rete stradale è a 1,926 euro/litro (+27 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 2,043 euro/litro (-3). Il Gpl è a 0,820 euro/litro (+6), il metano a 1,573 euro/kg (invariato). In autostrada, la benzina self è a 1,981 euro (+14), il diesel a 2,114 euro (-2), il Gpl a 0,927 euro (+3) e il metano a 1,594 euro (invariato). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di 6 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e ridotto di quattro quelli del gasolio. Per Q8 si registra un ribasso di un centesimo sulla benzina, per Tamoil di un centesimo sul gasolio.

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Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,901 euro/litro (compagnie 1,916, pompe bianche 1,872), diesel self service a 2,049 euro/litro (compagnie 2,054, pompe bianche 2,040). Benzina servito a 2,024 euro/litro (compagnie 2,072, pompe bianche 1,936), diesel servito a 2,187 euro/litro (compagnie 2,228, pompe bianche 2,108). Gpl servito a 0,821 euro/litro (compagnie 0,834, pompe bianche 0,808), metano servito a 1,573 euro/kg (compagnie 1,572, pompe bianche 1,573), Gnl 1,525 euro/kg (compagnie 1,541 euro/kg, pompe bianche 1,513 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,944 euro/litro (2,126 il servito); IP a 1,899 (2,056 servito); Q8 a 1,918 (2,042 servito); Tamoil a 1,923 (1,986 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,045 (2,256 servito); IP a 2,070 (2,236 servito); Q8 a 2,053 (2,221 servito) e Tamoil a 2,046 (2,129 servito).