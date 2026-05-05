Garlasco, cosa hanno chiesto i pm alle Cappa. Sempio: "Vorrei parlare ma..."

Valerio Castro 05 maggio 2026 a

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Tra i temi esplorati nei colloqui con le gemelle Stefania e Paola Cappa c’è stato anche quello, cruciale nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, sui rapporti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio. È quanto viene riferito da fonti legali, dalle quali si apprende che invece non sarebbe stato trattato l’argomento del movente attribuito all’indagato, cioè quello ipotizzato nel capo d’imputazione delle avances sessuali respinte dalla vittima. E nemmeno sono state chieste delucidazioni alle due donne sulla questione dell’arma cercata dai carabinieri nel canale di Tromello ed evocata, senza alcun riscontro concreto, da un testimone che chiamò in causa Stefania Cappa. Una delle tante suggestioni infondate che hanno coinvolto le gemelle, mai indagate in nessuna inchiesta sul crimine.

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Il focus delle audizioni nella caserma Montebello di oggi, sintetizza l’avvocato Antonio Marino, è stata la ricostruzione “dei singoli rapporti umani tra i vecchi e i nuovi protagonisti” dell’intricato caso per cui, ricordiamo, è in carcere Alberto Stasi. Domani sarà la volta di un altro testimone, Marco Poggi, il fratello della ragazza uccisa a Garlasco, che sarà sentito in Procura a Pavia, “sfiorandosi” così con l’amico di gioventù che adesso deve difendersi dall’accusa di avere ucciso sua sorella.

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Intanto a "Dentro la notizia" su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, sono andate in onda alcune brevi dichiarazioni rilasciate ieri da Sempio poco prima del vertice con i suoi legali: "Sono giorni caotici, come tutti possono immaginare. Andiamo avanti. Qualunque cosa farò mercoledì sarà concordata con i miei avvocati, mi fido di loro, seguirò i loro consigli. Io vorrei parlare, vorrei dire la mia, capiremo con i miei avvocati se ora è il momento giusto. Non c'è 'la mia verità', la verità è quella, punto e basta".

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Sempre nello stesso programma è intervenuta in diretta l'avvocato Angela Taccia che ha spiegato le ragioni per cui il suo assistito domani non risponderà: "In questo momento così delicato si deve procedere sempre a norma del codice di Procedura penale. È una strategia difensiva, lo abbiamo già detto. Lui non avrebbe nessun problema a parlare, ma il momento è troppo delicato. La difesa deve essere altissima, solidissima, perché è la seconda volta che viene convocato al buio. Quindi vogliamo prima capire, per la parità delle armi processuali - che non abbiamo inventato noi - che cosa effettivamente la Procura ha raccolto". Sulla barista, la ragazza indicata dai legali come "la ragazza da cui era ossessionato" Sempio e di cui parlava su un forum online, Angela Taccia aggiunge: "Non abbiamo ancora sentita la barista perché la stiamo cercando e stiamo valutando. Io so dov'è, so chi è, ma mia nonna diceva 'prima di muovere i piedi, pensa'. Le cose fatte di fretta adesso non servono.