Garlasco, bomba Tg1: "Oltre a Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le gemelle Cappa"

Valerio Castro 04 maggio 2026 a

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Ennesimo colpo di scena sulle nuove indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi, fratello della vittima e amico di Sempio, e Paola e Stefania Cappa. Lo scrive il Tg1 in un’anticipazione sui suoi canali social. Secondo il telegiornale sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle gemelle, due cugine della vittima.

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Le gemelle, Paola e Stefania Cappa, saranno sentite domani martedì 5 maggio come testimoni nell'inchiesta sul caso Garlasco. Mentre Marco Poggi, fratello della vittima Chiara, verrà sentito mercoledì 6 maggio, lo stesso giorno della convocazione dell'indagato Andrea Sempio. I tre testimoni erano stati convocati tutti per lo stesso giorno (mercoledì 6), ma per un impegno delle due sorelle la loro deposizione è stata anticipata. Le Cappa verranno ascoltate a Milano, mentre Marco Poggi potrebbe essere ascoltato a Mestre (Venezia), come già in altre due occasioni nella nuova indagine.

I tre saranno interrogati come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine di Garlasco, ormai arrivata alle battute finali, che vede Sempio indagato per omicidio mentre Alberto Stati sta scontando la condanna per il delitto dell'allora fidanzata, il 13 agosto 2007.