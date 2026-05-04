Garlasco, l'avvocato di Sempio: "La Chiara del post? Non c'entra nulla"

Luigi Frasca 04 maggio 2026 a

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"Uno strumentale tentativo di mostrizzazione nell'imminenza dell'interrogatorio. È un dato del quale terremo conto nello scegliere se farlo o non farlo rispondere. Questo tentativo di mostrizzarlo è fondato sulla sua partecipazione a un forum che nulla ha a che vedere né con l'omicidio, né con la possibilità di ascrivere ai post scritti da Andrea alcuna personalità allineata con la possibilità che abbia commesso l'omicidio". Lo afferma l'avvocato Liborio Cataliotti che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato dalla Procura di Pavia mercoledì 6 maggio per essere interrogato.

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"Quel forum ospitava dei post di ragazzi timidi, introversi e con difficoltà nell'approcciarsi al rapporto con ragazze. Il tentativo era di affidarsi a chiamiamoli 'maestri' che potessero insegnare a vivere i rapporti interpersonali o comunque di seduzione con le ragazze...Il risultato talvolta, dal punto di vista del nostro pool, era addirittura ridicolo e tutt'altro che volto a rappresentare i partecipanti al forum come dei potenziali assassini o potenziali violentatori" aggiunge il legale.

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I singoli post che su alcuni giornali o su alcuni siti "sono stati esaltati come rappresentativi di una possibilità di movente di Sempio rispetto all'omicidio, in realtà non riguardano minimamente Chiara Poggi. Ad esempio, dove cita 'Forza Chiara' si riferisce a un caso di revenge porn di inizio 2000, una ragazza ben diversa dalla vittima dell'atroce omicidio di cui trattasi. Quando Andrea parla della sua passione per una ragazza, solo la lettura del proseguo dei post, rispetto a quello rappresentato mediaticamente, consentono di capire molto chiaramente che non si trattava di Chiara Poggi", ma di una "barista di una birreria" di cui l'indagato si invaghisce quando ha 18-19 anni. "Non era Chiara Poggi, quindi diffidate da una rappresentazione parziale, strumentale, frammentata e fuorviante di questi post", chiosa Cataliotti.