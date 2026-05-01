Nel memoriale Nicolosi tutti coinvolti: Dc, Pci e cooperative rosse

Gaetano Mineo 01 maggio 2026 a

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Il nome di Rino Nicolosi compare a pieno titolo nel contesto del dossier «Mafia e Appalti». Non come semplice riferimento marginale, ma come protagonista di una ricostruzione interna al sistema. Ingegnere «riformista» della Democrazia Cristiana, catanese, due volte presidente della Regione Siciliana tra il 1985 e il 1992, Nicolosi consegna alla fine della sua vita una narrazione che scardina la rappresentazione ufficiale della gestione degli appalti in Sicilia. Nei memoriali inviati nel 1997 alle procure di Catania e Palermo, Nicolosi scrive senza ambiguità: «Le decisioni sugli appalti più rilevanti non venivano assunte nelle sedi istituzionali». È una frase chiave, che sposta il baricentro dell’analisi. La legalità formale resta, ma viene svuotata. Il potere reale si esercita altrove.

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«Esisteva un luogo di confronto stabile in cui venivano concordate le assegnazioni degli appalti». Nicolosi lo chiama «tavolino». Non una riunione occasionale, ma una struttura informale permanente. È qui che si componevano gli equilibri tra politica, imprese e interessi mafiosi. Ed è qui che il sistema prende forma come prassi consolidata. Il passaggio più dirompente riguarda il finanziamento della politica. Nicolosi è netto: «Tutti i partiti, nessuno escluso, ricevevano contributi dalle imprese interessate agli appalti». Non solo la Dc, quindi, ma anche il Partito Comunista Italiano e il mondo cooperativo a esso legato, in particolare la Lega delle Cooperative. Le carte rivelano un sistema trasversale: le appartenenze ideologiche si dissolvono in un'unica logica economica. Nicolosi distingue i livelli: «Le imprese locali facevano riferimento alla politica regionale, mentre le grandi aziende si relazionavano con i livelli nazionali». Il meccanismo economico è esplicito. Nei memoriali si parla di percentuali fisse: tra il cinque e il dieci per cento del valore degli appalti. Un fiume di denaro nelle casse dei partiti. Lo stesso Nicolosi ammette il proprio coinvolgimento: «Anch’io ho operato all’interno di questo meccanismo». In altri termini, non è un’accusa da fuori ma rimarca che tutta la politica è complice. Le opere interessate sono quelle strategiche: infrastrutture autostradali, reti idriche, interventi agroalimentari. Un flusso di risorse enorme, che rende il sistema stabile e appetibile. All’interno di questo quadro, Cosa Nostra non è un elemento accessorio.

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Scrive sempre l’ex presidente della Regione: «La presenza mafiosa assicurava il rispetto degli accordi e la stabilità del sistema». Le carte parlano di un’«economia mista deviata», in cui convivono grandi gruppi industriali, sistema cooperativo e imprese private. Non solo attori locali, ma anche realtà nazionali, inserite in cordate che attraversano l’intero Paese. È in questo contesto che alcuni osservatori parleranno di una «Tangentopoli siciliana» anticipata, un modello parallelo a quello che emergerà su scala nazionale negli anni successivi. Nonostante la chiarezza delle dichiarazioni, l’esito processuale è limitato. Nicolosi stesso lo prevede: «Molti dei fatti descritti difficilmente potranno trovare riscontro in sede processuale». Come a rimarcare un sistema «perfetto»: la politica orienta gli appalti, le imprese ottengono i lavori, una parte delle risorse ritorna ai partiti e la mafia garantisce l’equilibrio. E così la procura di Palermo, allora guidata da Gian Carlo Caselli, archivia per inesistenza del reato mafioso.

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Una decisione che segna il confine tra verità giudiziaria e verità politica. Non ci sono deviazioni. Nicolosi lo lascia intendere chiaramente: è un modello. Ed è forse questo il punto più rilevante del dossier «Mafia e Appalti»: la consapevolezza che, in quella stagione, il rapporto tra politica, economia e criminalità organizzata non fosse episodico, ma strutturale. Un meccanismo che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avevano iniziato a indagare, prima che le stragi del 1992 interrompessero brutalmente quel lavoro.