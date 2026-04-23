Pamela Genini, spunta un video notturno della profanazione: ripreso un uomo nel cimitero

Foto: Lapresse

Salvatore Martelli 23 aprile 2026 a

a

a

Potrebbe presto arrivare la soluzione al mistero di Pamela Genini e della profanazione della sua tomba. Il corpo della 29enne uccisa a Milano dal suo ex compagno Gianluca Soncin nell'ottobre dello scorso anno era stato infatti orrendamente mutilato e la testa della ragazza scomparsa. Adesso spunta un video notturno che riprenderebbe la figura di un uomo che si aggira attorno al cimitero dov'è sepolta la donna. Due telecamere presenti nel cimitero della città natale della ragazza, Strozza, avrebbero infatti ripreso un soggetto ancora non identificato nei pressi della struttura. I due dispositivi, una che punta verso il basso in direzione della bara di Pamela, e l'altra verso il cancello, potrebbero aver ripreso la profanazione della sepoltura e sono al momento l'unica pista degli investigatori per risolvere il caso e per capire chi abbia sfigurato orribilmente il corpo della donna.

Svolta nelle indagini sull'avvelenamento: un telefono sotto la lente degli inquirenti

I carabinieri del reparto investigativo di Bergamo hanno rivelato che chi avrebbe agito avrebbe profanato la tomba in modo preciso e "certosino": il feretro sarebbe stato aperto con cura, così come il rivestimento interno, e poi richiuso senza lasciare segni evidenti. E se la bara non fosse stata riaperta per uno spostamento già programmato, nessuno si sarebbe accorto delle mutilazioni al corpo di Pamela. Questa precisione porterebbe a pensare che siano state coinvolte più persone nella mutilazione. E mentre la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, rimane l'interrogativo più importante di tutti: dov'è finita la testa della ragazza che è sparita da settimane e ancora non è stata ritrovata?