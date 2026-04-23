Meteo, aria fredda e temporali e poi la svolta. Ma per il ponte del 1 maggio...

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Pina Sereni 23 aprile 2026 a

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L'aria fredda in quota che si muove verso le regioni del Sud Italia porterà nelle prossime ore condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi specie su Calabria e Sicilia. Un campo di alta pressione si va però espandendo sull'Europa occidentale e il tempo risulterà nettamente più stabile nei prossimi giorni. Già tra oggi e domani avremo cieli per lo più sereni o poco nuvolosi su buona parte dell'Italia con temperature in graduale rialzo. Per il weekend con la Festa del 25 aprile non sono attese variazioni di rilievo con stabilità prevalente e tanto sole. Temperature in rialzo soprattutto nei valori massimi e di qualche grado al di sopra delle medie. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano all'inizio della prossima settimana mostrano qualche segnale di cambiamento. Un'aria più fredda potrebbe infatti muoversi da est verso ovest fino a interessare i settori centrali del continente e lambire il Mediterraneo. Possibile aumento dell'instabilità sul finire di aprile con più piogge e temporali. Entro il ponte del 1 maggio non si esclude poi l'arrivo di una goccia fredda con possibile maltempo e calo termico, ma qui siamo ancora nel campo delle ipotesi.

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Previsioni meteo per oggi: AL NORD cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche velatura in transito sul Trentino-Alto Adige. AL CENTRO cieli sereni al mattino e al pomeriggio. Poche variazioni tra serata e nottata con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori. AL SUD E SULLE ISOLE al mattino coperto su Calabria e Isole Maggiori con precipitazioni sparse, sereno altrove. Al pomeriggio piogge che persistono sulla Sicilia, soleggiato sulle regioni peninsulari. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in generale diminuzione; massime stabili o in rialzo al Centro-Nord e in calo al Sud.

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Previsioni meteo per domani: AL NORD giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni del Nord con sole prevalente su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche nube sulle Alpi. Tra la serata e la notte non sono attese variazioni, con stabilità diffusa e cieli sereni o poco nuvolosi. AL CENTRO tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane con cieli pienamente soleggiati. Poche variazioni tra serata e nottata, con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. AL SUD E SULLE ISOLE al mattino tempo stabile con sole prevalente ovunque. Al pomeriggio qualche nube in formazione nelle zone interne peninsulari e della Sicilia ma senza fenomeni associati, soleggiato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in rialzo al Nord e in calo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale aumento su tutta la Penisola.