Fuori dal coro, l'aggressione choc: bastonate e spray al peperoncino contro la troupe a Trento

Luigi Frasca 19 aprile 2026 a

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Un ampio approfondimento sul tema immigrazione è al centro della puntata di domenica 19 aprile di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro. Nel corso della serata affrontati recenti casi di cronaca che vedono coinvolti immigrati, come la vicenda di Babou Jallow, il ragazzo gambiano che, nonostante l'aggressione ai danni di quattro poliziotti a Pesaro, è tornato a piede libero. La trasmissione è andata anche a Massa, teatro di violenze continue per strada e dove i cittadini sono esasperati. Pochi giorni fa una baby gang di violenti ha ucciso Giacomo, davanti a suo figlio di 11 anni.

Impressionanti le immagini che arrivano da Trento, dove la troupe del programma è stata aggredita da un gruppo di immigrati violenti mentre documentava la situazione di degrado in città: spray al peperoncino, lanci di bottiglie, sassi, bastonate, pugni e tentativi di rubare la strumentazione. Il tutto in pieno giorno e in centro.