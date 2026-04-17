Quarto Grado, mazzata del Racis su Sempio: "Innata capacità di mentire"

Valerio Castro 17 aprile 2026 a

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A Quarto Grado si parla ancora delle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Nella puntata di venerdì 17 aprile del programma condotto da Gianluigi Nuzzi arrivano indiscrezioni pesanti dalla consulenza del Racis, la struttura dell'Arma dei Carabinieri per le analisi tecnico-scientifiche e forensi di indagini complesse, ch si avvale dei Ris di Roma, Parma, Messina e Cagliari. Ebbene, secondo la relazione Andrea Sempio "avrebbe un'innata capacità di mentire. Ci sarebbe scritto in questa consulenza, avrebbe anche un rapporto problematico con le donne", spiega l'inviato del programma.

Indiscrezioni che trovano l'immediato commento dell'indagato per omicidio in concorso con Alberto Stasi o altri. "Sempio ovviamente respinge l'accusa di avere un profilo da mentitore seriale, e ci ricorda che tra l'altro aveva anche seguito dei corsi di seduzione a pagamento dove la parola chiave invece è proprio la lealtà".

Garlasco, chiesta "un'altra consulenza genetica". Dove puntano le indagini

Il punto del rapporto con le donne è significativo, trattandosi del delitto di una giovane donna. Sempio "non ha mai avuto relazioni stabili, ma ci dice che con tutte le ragazze è rimasto amico" e pertanto "esclude queste accuse", viene spiegato in trasmissione. Quella del Racis è solo una delle consulenze che compongono il ventaglio di perizie che ha preparato la procura in questi mesi. Ci sono anche le analisi Bpa del Ris di Cagliari, la consulenza sull'impronta 33, la consulenza medico-legale della professoressa Cattaneo... In ogni caso la fine delle indagini sembra essere davvero vicina.

L'avvocata di Sempio, Angela Taccia, commenta così i nuovi elementi trapelati: "Non esce mai un'indiscrezione a favore di Sempio, vi rendete conto? È mai uscita qualcosa dall'indagine a favore di Sempio?"