MeteoGiuliacci: "Oltre le medie". Quanto salgono le temperature

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16 aprile 2026 a

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Dopo il maltempo di inizio settimana, il tempo sta migliorando: nel weekend arriveranno sole e temperature in aumento grazie all’anticiclone, anche se non del tutto stabile. Secondo meteogiuliacci.it sabato 18 aprile sarà la giornata migliore, con clima caldo (fino a 27°C) e solo qualche nube al Nord e sul versante tirrenico.

Giuliacci avvisa: "Maltempo in quattro fasi". Quando arriva il caldo

Domenica 19 aprile inizierà un peggioramento, soprattutto al Nord, con possibili temporali su Alpi e Prealpi, mentre altrove continuerà il caldo anomalo. Da domenica si apre una fase più variabile che, nei giorni successivi, porterà un lieve calo delle temperature e qualche pioggia pomeridiana.