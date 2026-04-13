Meteo, Giuliacci avvisa: "Maltempo in quattro fasi". Quando arriva il caldo

Pina Sereni 13 aprile 2026 a

a

a

Tornerà la pioggia dopo la parentesi mite della Pasqua? E quando arriva il caldo vero? Le previsioni meteo di Mario Giuliacci delineano una settimana dinamica e a tratti instabile sull’Italia, segnata dal passaggio di un ciclone e da successive fasi atmosferiche ben distinte. Per martedì 14 aprile l'esperto descrive una situazione meteo ancora perturbata a causa del ciclone giunto domenica nei pressi della Sardegna. Il sistema depressionario “segue ancora ad avere il suo centro in prossimità dell'isola attivando venti di scirocco sulle regioni meridionali e venti da nord-est e da Balcani appena un po' freddi al centro-nord”. La giornata sarà caratterizzata da maltempo diffuso: “Pioggia ovunque, temporali pomeridiani su Toscana, Umbria e Marche, debole nevicate su Alpi occidentali a quote medio-alte”. Le temperature risultano in calo generalizzato, con valori massimi sotto i 20 gradi su gran parte del Centro-Nord e della Sardegna, mentre si segnalano “forte maestrale sulla Sardegna” e “forte scirocco su Alto Ionio e Basso Adriatico”.

Lo scenario evolverà poi attraverso quattro fasi, spiega l'esperto in un video sul canale MeteoGiuliacci . La prima fase, tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, sarà ancora instabile: “Piogge su tutta l'Italia e anche temporale soprattutto nelle regioni centrali”, seguite da precipitazioni più concentrate “sulle regioni del medio adriatico e al sud”. In questo contesto non mancheranno episodi di neve, “soprattutto lunedì sulle Alpi, centro occidentale, a quote medio-alte”. Le piogge si annunciano più abbondanti al Nord, mentre risulteranno più scarse al Sud.

Nuova ondata di instabilità: temporali, nuvole e calo termico su gran parte del Paese

Una seconda fase si aprirà tra sabato 18 e lunedì 20 aprile, quando l’espansione dell’alta pressione porterà condizioni più stabili. Il tempo sarà in prevalenza buono, anche se non mancheranno “locali rovesci pomeridiani sui rilievi”. La terza fase, prevista tra martedì 21 e giovedì 23, vedrà il ritorno dell’instabilità con una nuova perturbazione: “porterà piogge quasi ovunque”, con una probabilità stimata tra il 40% e il 65%. Infine, la quarta fase tra venerdì 24 e sabato 25 aprile sarà più selettiva, con precipitazioni limitate al Nord: “piogge solo sulla regione settentrionale con una probabilità del 30-50% bello sul resto dell'Italia”.

Sul fronte termico, Giuliacci evidenzia un quadro nel complesso mite. Nei prossimi quindici giorni le temperature resteranno “appena sotto 20° al centro nord tra lunedì 13 e giovedì 16 e al sud tra il 16 e il 18 di aprile”. Successivamente, tra sabato 18 e lunedì 20, si assisterà a un deciso rialzo, con valori “ovunque al di sopra dei 20° con punte di 25-26° sulle regioni tirreniche”. Un’evoluzione che conferma una primavera vivace, fatta di rapidi cambiamenti e alternanza tra fasi perturbate e momenti più stabili, nel pieno stile della stagione.