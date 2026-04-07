MeteoGiuliacci: "Le temperature si abbasseranno". Quando arriva il fronte freddo

Foto: Ansa

07 aprile 2026 a

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L’alta pressione sta portando temperature sopra la media, grazie anche a correnti calde dal Nord Africa, con tempo stabile e soleggiato. Secondo meteogiuliacci.it questa fase durerà fino a giovedì 9 aprile quando si noteranno i primi segnali di cedimento: più nuvole e lieve calo termico, soprattutto al Nord e al Centro.

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Da venerdì 10 aprile arriverà, invece, un fronte freddo dal Nord Europa con peggioramento al Nord-Est, temporali e precipitazioni. Sabato 11 il maltempo si estenderà al Centro-Sud adriatico. Le temperature diminuiranno, tornando su valori più normali per il periodo.