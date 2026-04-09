MeteoGiuliacci: "Alta pressione ma...". Quando arriva la perturbazione

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09 aprile 2026 a

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L’alta pressione dominerà anche nel prossimo weekend con tempo per lo più stabile e temperature in aumento. Venerdì 10 aprile: clima più fresco e qualche pioggia sulle regioni adriatiche e vicino alle Alpi orientali; altrove solo più nuvole al Nord. Sabato 11: sole diffuso e condizioni stabili su tutta Italia, con temperature sopra la media. Domenica 12: ancora bel tempo e caldo (fino a 27-28°C in Toscana e Lazio, punte di 30°C in Sardegna).

"Quando arriva il fronte freddo". MeteoGiuliacci: temperature in calo