Meteo, che tempo farà quest'estate? La sentenza di Giuliacci: “Niente prese in giro”

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Angela Barbieri 16 aprile 2026 a

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Che tempo farà quest’estate? È questo il tema affrontato nel suo canale YouTube dal colonnello Mario Giuliacci, che fa un punto della situazione meteo: “Per correttezza non si dovrebbe parlare dell'estate almeno fino a fine aprile, perché il 50% mediamente delle anomalie climatiche di una estate dipendono da come sarà la primavera. Vi porto un esempio semplicissimo. Se la primavera fosse molto siccitosa, significa che arriveremmo a giugno con un suolo molto secco. Ma più il suolo è secco, più i raggi solari lo surriscaldano. Ma più il suolo è surriscaldato, più rende rovente l'aria sovrastante. Quindi prevederemmo un giugno e parte di luglio già roventi. Se invece ha piovuto molto in primavera, allora arriviamo a giugno che i raggi solari riscaldano il suolo. Ma il terreno è ancora bagnato. Il terreno è ancora umido e la maggior parte del calore del sole va spesa per far evaporare l'acqua e non per riscaldare il terreno. Quindi - spiega Giuliacci - anche l'atmosfera sovrastante non si riscalda più di tanto".

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"Quindi amici, non ascoltate le bugie", l'intervento di Elisa Miele, presente nel video accanto all'esperto meteo. "Coloro che vi dico che sanno già tutto al massimo possono dire 'Guarda che d'estate probabilmente ci saranno quei fenomeni che in qualche maniera possono influenzare marginalmente l'estate'. Solo questo...".