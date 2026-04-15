Frana Niscemi, 13 indagati per disastro colposo

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15 aprile 2026 a

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Sono tredici le persone indagate dalla Procura di Gela (Caltanissetta) nell'ambito della inchiesta sulla frana di Niscemi (Caltanissetta) per disastro colposo. Lo ha detto il Procuratore capo Salvatore Vella nel corso di una conferenza stampa in Tribunale. Sono decine le audizioni condotte dalla magistratura, che ha sentito in questo mesi tecnici, funzionari e dirigenti, tutti ascoltati come persone informate sui fatti. Oggi la svolta con i 13 indagati.

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"In questa prima fase abbiamo individuato tre periodi di tempo. Il primo periodo va dal 12 ottobre del 1997, cioè la prima frana di Nsicemi, fino al 18 maggio 1999, che è la sottoscrizione del contratto di appalto tra il soggetto attuatore della Regione Siciliana, in quel caso nella persona dell'ingegnere Salvatore Cocina, con l'Ati che aveva vinto la gara d'appalto, e per la realizzazione proprio delle opere di mitigazione individuate dalla condizione tecnico-scientifica, contratto che viene sottoscritto a distanza di qualche anno dalla presentazione del progetto esecutivo da parte della Commissione tecnico-scientifica". Lo ha detto il Procuratore capo di Gela Salvatore Vella durante la conferenza stampa in Tribunale. "In questo periodo a disposizione per le realizzazioni di queste opere c'erano circa 23 miliardi di vecchie lire che nel frattempo diventeranno circa 12 milioni di euro- dice - Riguardo a questo periodo riteniamo, ad oggi, di non fare contestazioni a soggetti che sono intervenuti perché in questo periodo si sono succedute tutta una serie di ordinanze, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul rischiodopo la frana del 1997 e vengono effettuate tutta una serie di opere dal soggetto attuatore, che in quel caso era il Prefetto Giannola". "Quindi vengono realizzato tutta una serie di opere e in buona sostanza la Regione nella veste del soggetto attuatore ingegnere Cocina riesce a fare questo questo bando di gara ad aggiudicare la gara per le opere che dovevano essere realizzate indicate dalle consulenza tecnica".