Meteo ballerino ad aprile. Si riaffaccia l'anticiclone, ma gli effetti durano poco

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Pina Sereni 14 aprile 2026 a

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Condizioni meteo instabili nella giornata odierna sull'Italia con piogge e temporali sparsi soprattutto su Nord-Est e zone interne del Centro. Domani, mercoledì, avremo un graduale spostamento dell'instabilità verso il Sud mentre al Nord le condizioni meteo tenderanno a migliorare. Temperature che si mantengono al di sopra delle medie di qualche grado e non sono attese particolari variazioni nei prossimi giorni. Nella seconda metà della settimana è atteso un generale miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico verso l'Europa occidentale. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il terzo weekend di aprile confermano per il momento stabilità prevalente. La prossima settimana, però, potrebbe affacciarsi aria più fredda dai quadranti orientali con risvolti tutti da valutare.

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Al Nord oggi maltempo con precipitazioni diffuse al mattino, fenomeni che persistono su Triveneto, Emilia Romagna e rilievi del Piemonte nel pomeriggio, condizioni uggiose con residui fenomeni sul Nord-Est in serata. Al Centro molte nubi con piogge su Umbria e Toscana al mattino, instabilità in aumento sui rilievi con acquazzoni e temporali nel pomeriggio, qualche piovasco tra Umbria, Marche e Abruzzo in serata. Al Sud e sulle Isole tempo asciutto con nuvolosità irregolare al mattino, instabilità in aumento nel pomeriggio, maltempo che insiste sulla Sicilia e sulle regioni peninsulari in serata. Temperature stabili o in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna, in rialzo al Sud.

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Domani al Nord molte nuvole con deboli piogge su Emilia Romagna e Triveneto al mattino, fenomeni possibili su Alpi e Romagna nel pomeriggio, miglioramento generale dalla serata. Al Centro tempo instabile con piogge sparse specie sui settori adriatici al mattino, acquazzoni e temporali sulle zone interne nel pomeriggio, graduale miglioramento dalla serata. Al Sud e sulle Isole giornata instabile con piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio, graduale miglioramento in serata salvo temporali ancora possibili tra Calabria e Sicilia. Temperature senza variazioni di rilievo, massime in aumento al Centro-Nord e in lieve calo al Sud.