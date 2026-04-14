Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 14 aprile: tutti i segni

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Branko 14 aprile 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 14 aprile 2026.



Ariete

È la settimana della Luna nuova, fase che risveglia anche il desiderio di vivere l'amore in un modo nuovo, ma impegna troppo sul piano personale e familiare e quindi non avrete molto tempo per le emozioni, divagazioni, incontri frivoli che tanto vi piacciono. Ma oggi è il giorno giusto per parlare dei vostri problemi e di tanti buoni propositi che stanno nascendo nel vostro cuore. Ritrovate la gioia di dare, regalare, aiutare. Concentrazione nel campo pratico, perfezionate un progetto.

Toro

Tutto ciò che ancora dorme tra le braccia del futuro si sta risvegliando piano piano, con ritmo tranquillo e morbido proprio come piace a voi, segno di languida pigrizia. Dopo la consueta incertezza iniziale: faccio o non faccio questo affare, prenderete di scatto la prima decisione, ripartite alla conquista del successo e di altro, con la protezione dell'ultimo influsso di Mercurio in Pesci. Vi aiuta nelle questioni economiche, spostamenti, contatti, questioni scritte. Venere piena d'amore e passione.

Gemelli

A volte paghiamo un prezzo troppo altro per i nostri sogni, ma dobbiamo tener presente che sono anche una grande forza in certi periodi della vita. Ecco perché bisogna sognare e credere nell’amore, perché prima o poi arriva Venere e tutto risplende. Oggi è possibile che la pressione di Luna-Mercurio in Pesci tolga per un attimo la voglia di reagire, intraprendere, cambiare. Ma è impossibile sfuggire a Saturno, diventato adesso la vostra grande forza.

Cancro

Bella fantasia, ma nelle questioni economiche bisogna seguire il sentiero della concretezza; se non c'è, dovete farvelo da soli. Affrontate direttamente chi vi ha provocato qualche guaio, forse suo malgrado. Siete un po' esagerati in amore, ma ugualmente cari, tanto cari. Con il favore di Giove avrete una nuova fortuna nel campo pratico, un prezioso aiuto già domani. Il tempo non è ancora riuscito a cancellare un ricordo, continuate a pensarci.

Leone

Aprile, mese d’amore, nonostante qualche intoppo provocato da Venere. Però c'è Marte a risplendere in Ariete, come un rosso aquilone che vibra nel vento di primavera in un cielo amico, esalta la passione fisica, innamoramenti, incontri dove il sesso è protagonista. È una buona "cura," per cantarla con Giorgia, per i coniugi troppo stabilizzati sul consueto. Calma con i soldi, in arrivo una imperdibile Luna per affari finanziari e proprietà che avete lontano.

Vergine

L'importante è mantenere nervi saldi. Mercurio è giunto ormai all'ultimo giorno di transito in Pesci, ma un po' esaltato per la vicinanza della Luna, non ascoltate voci cattive e soprattutto vuote. Non fatevi condizionare nei rapporti professionali e nelle discussioni di affari, seguite la vostra strada, sarà un percorso più lungo ma volete mettere, alla fine, la soddisfazione? Tenete i soldi sotto chiave, aprite piuttosto il cuore. Venere, di verde vestita, come potrai questo mio cuore irrequieto deliziare?

Bilancia

Un bel respiro, il quadro astrale odierno si inserisce tra le due fasi lunari molto impegnative: ultimo quarto della scorsa settimana, Luna nuova questo venerdì. La vita domestica e quella professionale, specie le collaborazioni, sono legate insieme da un filo che soltanto voi conoscete e potete slegarlo. Noi diciamo di approfittare oggi e domani della Luna in Pesci insieme a Mercurio, che aiuta a risolvere il problema che vi preme di più. Ma c'è anche molto rumore per nulla.

Scorpione

Improvvisamente, in un giorno d'aprile, proprio quando fioriscono i lillà, succede un avvenimento lungamente atteso, e in seguito sognato. E se quel giorno d'aprile fosse proprio oggi? Lo auguriamo di cuore e abbiamo anche due aiutanti celesti formidabili: Luna in Pesci, dove conclude il transito Mercurio e Giove in Cancro. Grosse novità previste nelle collaborazioni professionali, ma tutto il settore della vita pratica vive una settimana di grandi fermenti.

Sagittario

Impazienti di natura, per voi l'attesa di un risultato diventa un tormento. Eppure, dice Saturno il lento, solo con la pazienza risolverete una importante questione domestica. Sulla vita familiare, rapporti con i figli e con il coniuge richiamano oggi. Luna in Pesci con Mercurio, fortunatamente per ultima volta in aspetto negativo. Ecco perché conviene pazientare anche nei rapporti di lavoro, perché le buone notizie sono già in arrivo. Occhi puntati su venerdì.

Capricorno

Mercurio è di ora in ora più generoso, sostenuto anche da una Luna amica in Pesci, non lasciatevi scappare l'occasione per una bella riuscita nel campo economico. Proprio oggi che ci sono certezze nel campo pratico, rischiate di essere lenti nelle azioni e dunque di perdere occasioni preziose. Siete condizionati dal privato. Effettivamente la pressione di Marte non è facile da sostenere, ma se prendete le decisioni di colpo, senza pensare troppo, riuscirete! Urano vuole così.

Acquario

Buoni questi giorni di aprile, riservano una inattesa impennata: nuove idee, nuove possibilità di stringere intese professionali, aperture anche nei problemi che interessano la casa. Sono infatti i rapporti familiari e coniugali di vecchia data che maggiormente risentono l'ostilità di Venere, ma intanto Marte manda segnali passionali. Nel campo pratico siete protagonisti, non abbiate timore di esternare quello che realmente sentite, pazienza se non sarete simpatici a tutti.

Pesci

La voce del destino. Giove in magnifico aspetto oggi con Luna e Mercurio nel vostro segno, vi ricorda che il destino è un mare che non ha sponde. Mutamenti professionali importanti per il futuro, in qualche caso eccezionali. Sviluppate al massimo le facoltà razionali, il senso degli affari: Mercurio aiuta a risolvere questioni burocratiche riguardanti la casa o un'altra proprietà. Bellissima disponibilità in famiglia, ma anche verso gli amici che forse vivono un momento delicato.