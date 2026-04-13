Meteo, inizio settimana nel caos: piogge e temporali dal Nord al Centro, poi tocca al Sud

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Pina Sereni 13 aprile 2026 a

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Lunedì di tempo instabile sulle regioni del Nord Italia con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni in arrivo anche al Centro entro la sera, specie sui settori tirrenici. Tra domani, martedì, ancora condizioni di tempo instabile prima su Nord-Est e zone interne del Centro e poi al Sud. Nella seconda parte della settimana un campo di alta pressione dovrebbe rimontare sui settori occidentali del continente. Ancora instabilità pomeridiana soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud, migliora altrove. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano al momento vedono prevalente stabilità in vista del prossimo weekend.

Fino a quando pioverà. 3bmeteo: "Vortice mediterraneo"

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Condizioni di tempo instabile sulle regioni settentrionali nel corso della giornata con molte nuvole in transito associate a piogge sparse, sia al mattino che al pomeriggio. Più intense al Nord-Ovest. In serata e nottata poche variazioni con ancora precipitazioni sparse.

AL CENTRO Molte nuvole in transito al mattino sulle regioni centrali con deboli piogge sulla Toscana, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera fenomeni possibili sulle regioni del versante tirrenico, più asciutto lungo l'Adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al mattino sulle regioni del Sud con nuvolosità e schiarite, piogge sparse solo sulla Sardegna. Tra pomeriggio e sera qualche fenomeno in arrivo anche su zone interne della Campania e Molise, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in generale aumento e massime in diminuzione specie al Centro-Nord.

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Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino maltempo con precipitazioni diffuse; al pomeriggio fenomeni che persistono su Triveneto, Emilia Romagna e rilievi del Piemonte. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con residui fenomeni sul nord-est.

AL CENTRO Al mattino molte nubi in transito con piogge su Umbria e Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con acquazzoni e temporali; fenomeni in sconfinamento sulle coste Marchigiane. In serata e in nottata ancora qualche piovasco tra Umbria, Marche e Abruzzo.