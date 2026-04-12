3bmeteo: "Vortice mediterraneo". Fino a quando pioverà

Foto: LaPresse

12 aprile 2026 a

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Un vortice ciclonico nato tra Tunisia e Algeria si sposterà verso la Sardegna entro la giornata di lunedì, portando una fase di maltempo in Italia fino a giovedì. Secondo il sito 3bmeteo le piogge, legate sia ai fronti del vortice sia al riscaldamento diurno, saranno irregolari: a tratti intense con rovesci e temporali ma alternate a schiarite. Possibile presenza di pulviscolo sahariano nelle precipitazioni.

Giuliacci spegne gli entusiasmi: “Piogge e temperature giù per colpa del ciclone”

Da venerdì è atteso un netto miglioramento grazie all’alta pressione in possibile estensione fino al weekend.