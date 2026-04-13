Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 13 aprile: tutti i segni

Branko 13 aprile 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 13 aprile 2026.

Ariete

Può darsi che non siate ancora del tutto soddisfatti di come vanno le cose, ma d'altra parte chi lo è completamente? Voi però siete un segno ottimista, simboleggiate il risveglio della natura e della vita, non fatevi condizionare da questo clima di pessimismo economico, esagerato secondo Giove, proseguite con i vostri impegni e progetti. È la settimana della vostra Luna nuova, che da venerdì apre una pagina bianca tutta da scrivere anche in amore. Proteggete i reni.

Toro

Intenso trasporto passionale, ma anche un sorprendente risveglio della fantasia, non appena la Luna passa in Pesci. Romantici i nuovi incontri, Venere protegge progetti matrimoniali, questioni domestiche e figli, viaggi. Giove, pianeta della espansione, tiene viva l'ambizione e protegge il settore del lavoro, ma i pesanti eventi astrali nel segno che vi precede (ben quattro pianeti in congiunzione e Luna nuova) ritardano l'arrivo dei risultati. Evitate attività fisiche, lo sport.

Gemelli

Tutto sommato è il vostro segno che sopporta meglio l'agitazione di questi giorni, siete persino in grado di lavorare con profitto. Questa è la forza che danno i pianeti in Ariete: ottimismo, combattimento, incrollabile voglia di arrivare. Viaggi e incontri di importanza straordinaria, vi mettono al centro dell'attenzione e permettono di operare anche una vera rivoluzione nei rapporti professionali e privati. C'è solo qualche problema con la Luna nei primi due giorni in Pesci, ma Mercurio se ne va… ciao!

Cancro

Positive relazioni con persone nuove, ma dovete essere calmi quando comunicate con gli altri. Diverbi in casa e nel matrimonio, specie durante il novilunio del 17, controllatevi anche nella salute. Non potete perdere l'influsso di Venere, bellissima all'inizio della settimana e alla fine. Manca l'energia fisica per portare a termine tutte le iniziative, ma le cose che avete impostato anche in marzo sono destinate al successo. Giove non si smentisce, ogni giorno una sorpresa.

Leone

Occasioni di successo. I fenomeni astrali in Ariete raggiungono il massimo della creatività venerdì, quando nasce Luna nuova che rappresenta anche per voi la possibilità di partenza verso un nuovo lavoro, una nuova storia, una nuova casa o una nuova vita. Stelle frizzanti e generose invitano solo ad essere più vivi mentalmente e più frizzanti anche voi, soprattutto in amore Venere è un po' contraria, produce agitazione in amore, stanca molto le gambe.

Vergine

Ritardi e ostacoli sono inevitabili quando questa sera si mette contro la Luna in Pesci, ma la prima bella notizia arriva proprio da quel segno d'acqua: il 15 Mercurio termina finalmente l'opposizione iniziata lo scorso 10 febbraio. Passa in Ariete e si congiunge a ben tre pianeti presenti in quel segno di fuoco che raggiunge il massimo di positività per voi con Luna nuova. Se è finito qualcosa, nascerà qualcosa di nuovo. Siete la prova provata della potenza delle stelle!

Bilancia

Arriva al culmine il mese dell'Ariete, il vostro grande antagonista, che ha la forza di tenere viva la vostra ambizione professionale e spinge a cercare nuove possibilità, in questo momento soprattutto nuove collaborazioni, nuove amicizie, nuovi amori. Piano piano vi libera dalla veste autunnale e con Venere in Gemelli, a fine mese, sarete pronti per una nuova primavera. La vostra forza e la vostra fortuna sono le idee. Epilogo di una storia, Luna nuova di venerdì.

Scorpione

Novità, novità! Questa è la promessa della Luna che cambia fase e diventa nuova in Ariete, che il vostro campo del lavoro e incide anche sulla sfera finanziaria e la salute. Se non vi trovate più bene con un certo lavoro, in un certo posto e certe persone, Saturno e Marte vi aiutano a trovare le soluzioni migliori adesso che passa anche Mercurio in loro compagnia. Tutte le possibilità che arrivano da lontano portano fortuna anche in amore. Ancora alla conquista di un cuore? Siete ogni giorno più vicini al traguardo.

Sagittario

Amore, affetto, amicizia. I pianeti che incidono sui nostri sentimenti arrivano al massimo della forza in occasione della Luna nuova in Ariete, vostro settore dell'amore e della fortuna. Risveglia anche il lato altruista e generoso del vostro carattere, saprete essere vicino a chi ha bisogno. Sole congiunto alla Luna mette l'accento su una importante figura maschile, che potrebbe essere un superiore, un finanziatore, un datore di lavoro. Rappresenta la figura di uno dei due genitori.

Capricorno

Una calda Venere protegge i sentimenti e la famiglia, tuttavia non può impedire l'arrivo di una improvvisa tensione, causata dalla Luna nuova in Ariete, che si forma tra il 15 e il 17. Dobbiamo precisare che il fenomeno riguarda tutta la società, alcune intese cominciano a scricchiolare, ma lasciamo fare a Saturno… un nuovo fermento inizia sabato quando comincia a cantare Venere, improvvisa serenità e tranquillità, non vi sembrerà vero. Magia delle stelle.

Acquario

Affidatevi alla vostra buona sorte. Anche il vostro oroscopo è condizionato dall'incertezza che attraversa il quadro generale, ma voi siete protagonisti nel campo pratico. Abbiate la furbizia di concludere e impostare nuove iniziative, dal momento che Mercurio passa in Ariete, giovedì 15. Per voi, questa posizione del pianeta del lavoro e del denaro è la migliore in assoluto! Ma sarà veloce, solo fino al 3 maggio, non perdete tempo con le chiacchiere!

Pesci

Da questo pomeriggio, e fino al 15, Luna nel segno si congiunge a Mercurio pronto ormai per il passaggio in Ariete, dove formerà una incredibile alleanza planetaria con tre pianeti alla massima potenza per tutti i segni. A voi si presenta la possibilità di migliorare, sistemare, progredire dal punto di vista finanziario. Attenti però alla Luna nuova, possono presentarsi occasioni improbabili, attenti alle promesse e agli inganni. L'amore dorme pacifico, non si accorge di nulla.