Meteo, Giuliacci spegne gli entusiasmi: “Piogge e temperature giù per colpa del ciclone”

Foto: YouTube

Luigi Frasca 12 aprile 2026 a

a

a

Che tempo farà tra domenica 12 e sabato 25 aprile? A dare la risposta sul meteo dei prossimi giorni è Mario Giuliacci, in un video apparso sul suo canale YouTube : “Nei prossimi quindici giorni saranno prevalenti i giorni piovosi su quelli con bel tempo e le temperature faranno su e giù, ma senza sconfinare nel freddo. Sono previste quattro fasi. La prima fase tra domenica 12 e venerdì 17 aprile quando un ciclone giunto dalla Spagna si porterà prima in prossimità della Sardegna per poi scivolare alla fine in prossimità della Sicilia. Ci saranno piogge già da domenica nel pomeriggio-sera sulle regioni di nord ovest e poi lunedì 13 aprile pioggia al centro nord, martedì 14 aprile e mercoledì 15 aprile piogge su tutta l'Italia e anche temporali, soprattutto nelle regioni centrali, giovedì 16 aprile piogge sulle regioni del medio adriatico e al sud. Ci saranno anche deboli nevicate, soprattutto lunedì sulle Alpi centro-occidentali a quote medio-alte. Le piogge saranno abbondanti al nord, un po' scarse invece sulle regioni meridionali”.

#iltempodioshø

L’esperto meteo continua poi la sua analisi: “Una seconda fase si vedrà tra sabato 18 e lunedì 20 aprile quando un'alta pressione si allungherà sull'Italia portando ovviamente bel tempo. Locali rovesci pomeridiani sui rilievi. Una terza fase si affaccerà tra martedì 21 e giovedì 23 aprile, quando un'altra perturbazione porterà piogge quasi ovunque. La probabilità di pioggia in questa fase sarà tra il 40 e il 65%. Una quarta fase è in vista tra venerdì 24 e sabato 25 aprile, quando ci saranno piogge solo sulle regioni settentrionali con una probabilità del 30-50%. Bello sul resto dell'Italia". "Temperature gradevoli nei prossimi 15 giorni, appena sotto i 20 gradi al centro-nord tra lunedì 13 e giovedì 16 e al sud tra il 16 e il 18 di aprile. Tra sabato 18 e lunedì 20 temperature ovunque al di sopra dei 20 gradi con punte di 25-26 gradi sulle regioni tirreniche”, la chiosa di Giuliacci.