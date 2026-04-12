Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 12 aprile: tutti i segni

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Branko 12 aprile 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 12 aprile 2026.

Ariete

Le cose andranno per il meglio, ci penseranno il sole, il mare, le montagne… Ci penserà questa Luna che la prossima settimana diventerà nuova nel vostro segno, ma già oggi vi ricorda che la professione ha bisogno di innovazioni e di nuovi stimoli, di nuovi posti e nuove persone. Fatevi avanti per primi, allargatevi in affari, sono in sintonia perfetta i vostri due astri guida, Marte e Plutone. Dovete lavorare molto per raggiungere qualcosa, ma ciò che otterrete sarà stabile e duraturo. Anche un nuovo amore.

Toro

Canta Venere: randagia vado per il mondo, ma qualsiasi cosa io faccia, ti cammino sul cuore. La vostra prima stella transita in aspetto meraviglioso non solo per le conquiste d'amore, ma anche per gli affari. Domani avrà gli ultimi contatti diretti con Mercurio-Sole in Pesci, progressi in borsa. Luna in Acquario può avere anche un effetto negativo sulle persone che vivono chiuse in se stesse e non riescono a comunicare con gli altri. Ciò può provocare eccessivo senso di possesso, gelosia.

Gemelli

Le relazioni d’amore - nuove o già esistenti - sono improntate a un tono di amichevolezza. In altri momenti la persona amata può non essere la migliore compagnia per occasioni sociali, ma non ora. L'amicizia porta amore e l'amore porta amicizia. Nel campo delle relazioni sociali e delle amicizie, che serviranno la prossima settimana anche nel lavoro e in affari, siete protetti da quattro grandi pianeti, tra cui spiccano Saturno e Plutone. Il transito può trasformare le relazioni emotive.

Cancro

Aprile è sotto il governo dell'Ariete, segno che nei primi giorni del mese crea spesso qualche problema nella vostra vita. Ma è Venere il pianeta che governa aprile e adesso splende per voi in un cielo amico, Toro. La vita sentimentale è stimolata in maniera deliziosa, ma cercate di approfittare di questo influsso anche domani quando ci sarà la Luna in Toro. Nuove conquiste questa domenica, dopo una lunga battaglia e tanta suspense. Durante i viaggi è tutto più facile.

Leone

Due distinte corrente astrali verso la vita affettiva, la prima disturba la vita familiare e i rapporti di vecchia data, la seconda potrà diventare rinnovativa al massimo e vi arriva dalla protezione eccezionale di Marte, Saturno e Nettuno, che transitano in Ariete, vostro settore del lontano. Quelli che passano la domenica lontano dal solito ambiente vivono il transito della Luna quasi con divertimento, ma non devono dimenticare gli impegni che sono in agenda domani.

Vergine

Un cielo importante per la vita privata e impegnativo per la professione. Miglioramenti nel campo pratico sono già una realtà, ma lo saranno ancora di più dalla prossima settimana quando anche Mercurio andrà in Ariete dove ci sarà il fenomeno della Luna nuova, inizio simbolico della primavera anche per voi. Saranno facilitati i viaggi e gli incontri di affari, grandi sorprese anche in amore che diventa più leggero nel rapporto coniugale, molto passionali le nuove conquiste.

Bilancia

È da tempo che manca un tocco romantico all'amore, oggi è possibile ritrovare una bella complicità nel rapporto di coppia, restano in sospeso le questioni che interessano la casa o qualche parente tenete presente che la pressione dei pianeti in Ariete annuncia di diventare ancora più impegnativa la prossima settimana, quando la Luna nuova del 17 porta al massimo le influenze dei pianeti presenti in quel segno di fuoco che incide sui vostri rapporti professionali e coniugali. Questa domenica deponete le armi e fumate la pipa della pace con il vostro amore.

Scorpione

Non avete il senso delle proporzioni, a tutto state dando un'importanza eccessiva, tutto vi tocca nel profondo e vi ferisce. Le vostre reazioni poi non sono equilibrate. È chiaro che le inquietudini interiori non consentono la solita resa nel lavoro, che resta però il settore meglio illuminato, anzi è in crescendo, come scoprirete la settimana prossima. Questo è il nostro invito al riposo e relax fisico, ma non è nemmeno necessario scriverlo, il vostro organismo prevede tutto.

Sagittario

Miglioramenti degli influssi astrali, diretti praticamente in ogni settore della vita. Oggi avete l'assistenza di una lucida Luna congiunta a Plutone nel segno che incide positivamente sul lavoro e fa nascere idee da tenere in considerazione. Forse state volando tra le nuvole, ma in questo caso Luna in Pesci domani vi riporterà tra noi. L'amore è interessato da influssi molto significativi sotto il profilo passionale, Marte vi nutre di coraggio e resistenza nelle conquiste.

Capricorno

Buona la spinta verso il nuovo, dunque verso il futuro. Nell'aria decisioni importanti che dovrete prendere nelle associazioni e collaborazioni. Per farvi sentire più calmi e sicuri, ricordiamo che il settore del lavoro, che per voi cade in Gemelli, vive una realtà astrale decisamente buona. Provocherà anche incontri e proposte a sorpresa. Sistemate piuttosto la casa, i figli il matrimonio, i rapporti tra ex. Controllate la salute regolarmente, terapie efficaci.

Acquario

Splendida domenica con Luna nel segno, che forma intensi influssi con i pianeti razionali e passionali nel segno dell'Ariete, che poi coinvolgono nella rete della passione anche il vostro Plutone, che può avere solo un piccolo handicap: cioè, è ben disposto alle avventure e all'infedeltà. Delle eventuali trasgressioni sarebbe contenta solo Venere in Toro, insieme a Urano, gli unici pianeti che possono andarvi contro. Notizie belle dal settore economico, avrete ciò che volete.

Pesci

Fino al giorno 15 Mercurio nel vostro segno, domani avrà accanto la Luna che vi porterà il primo saluto di questa primavera, subito in aspetto con Venere e Giove, i due astri della fortuna. Nessuna distrazione vi è concessa, sin da questa domenica che promette felicità nella vita sentimentale e ottime iniziative nel campo domestico, famiglia. Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane, una vostra visita farà felice una persona cara. Fratelli, cugini.