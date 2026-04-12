Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: la scalata di Silvia Salis e la rabbia Pd (domenica 12 aprile)

Foto: Osho

Osho 12 aprile 2026 a

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 12 aprile 2026. Silvia Salis scuote il centrosinistra e punta alla leadership nazionale, approfittando delle tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. La sua ascesa irrita il Pd e accende il dibattito interno sul futuro del “campo largo”. Tra ambizioni personali e divisioni politiche, la corsa alla guida della coalizione si fa sempre più aperta e incerta.