MeteoGiuliacci: "Quando finirà il caldo anonalo". Ora c'è la data

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05 aprile 2026 a

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Le Feste di Pasqua sono accompagnate da alta pressione, con tempo stabile, soleggiato e temperature sopra la media, spesso oltre i 20°C: un assaggio di fine primavera destinato a durare ancora per qualche giorno. Secondo meteogiuliacci.it, questa fase anticiclonica continuerà fino a giovedì 9 aprile.

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Poi è atteso un deciso cambiamento: da venerdì 10 l’alta pressione cederà rapidamente, lasciando spazio a una perturbazione intensa con piogge diffuse, inizialmente al Centro-Nord e poi, entro sabato 11, anche al Sud. Il peggioramento porterà anche aria più fredda, causando un rapido calo delle temperature tra venerdì 10 e sabato 11 con valori che torneranno nella norma o leggermente sotto.