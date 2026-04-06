Meteo, quanto durerà il caldo. Le previsioni di Giuliacci: tutte le date

06 aprile 2026 a

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Le previsioni meteo per le festività pasquali sono andate oltre più rosse aspettative. Ma quanto durerà il caldo? Il colonnello Mario Giuliacci fa il punto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Pasqua e Pasquetta sono state due giornate tra le più piacevoli degli ultimi quindici anni, con tempo stabile e clima mite, ampie schiarite e temperature tipicamente primaverili. L’alta pressione ha dominato la scena, assicurando condizioni generalmente soleggiate su gran parte del Paese. Le temperature sono risultate in aumento soprattutto al Nord, dove i valori massimi hanno superato diffusamente i 20 gradi, senza però raggiungere livelli estivi. In molte aree si è trattato di un caldo gradevole, ideale per le tradizionali gite fuori porta e i momenti all’aria aperta.

Maltempo, Pasquetta a rischio in alcune regioni...

Non sono mancate alcune differenze territoriali. Le regioni del Triveneto, insieme ad Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria, sono rimaste leggermente più fresche, con temperature spesso al di sotto dei 20 gradi. Al contrario, su Piemonte, Lombardia e Toscana si sono registrate punte fino a 22 gradi, confermando una fase decisamente mite per il periodo.

Archiviato il bilancio positivo delle feste, lo sguardo si sposta ora ai prossimi giorni. La fase di stabilità non sembra destinata a interrompersi nell’immediato: l’anticiclone continuerà infatti a proteggere gran parte della Penisola almeno fino al 10 aprile, spiega Giuliacci. Dal 10 al 12 è possibile un calo termico su ampie zone del Paese. Due giorni più freschi prima di una nuova fase di bel tempo e temperature gradevoli. Intanto, da qui al 10 il clima resterà in prevalenza soleggiato e asciutto, con temperature ancora sopra la media stagionale, soprattutto al Centro-Nord.