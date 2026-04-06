Maltempo, nuova allerta meteo arancione oggi: le regioni interessate

06 aprile 2026 a

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Nel giorno di Pasquetta, oggi, lunedì 6 aprile, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo in alcune Regioni del centro d'Italia. L'avviso arancione riguarda l'Abruzzo e il Molise per temporali, giallo invece per le stesse aree ma per rischio idrogeologico.

Sole e temperature in deciso rialzo sul resto dell'Italia. Dopo il maltempo degli ultimi giorni, con tante piogge e nevicate fino a bassa quota al Centro Sud, si apre così una fase decisamente stabile e molto calda che ci accompagnerà anche nel corso della prossima settimana. L'unica eccezione è quindi oggi solo per Abruzzo e Molise per cui sono attesi temporali e forte vento.