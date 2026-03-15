Ecco la mappa digitale degli anarchici italiani e internazionali

I canali Telegram, le saldature con il fondamentalismo islamico e le reti estere. Qui nascono le campagne e le azioni come quelle contro i treni e Milano-Cortina 31

Francesco Musacchio 15 marzo 2026 a

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Non è una struttura gerarchica. Non ha un leader riconoscibile. Ma esiste una rete digitale che collega decine di canali Telegram, blog e chat frequentati da militanti e simpatizzanti dell’area anarchica e antagonista. Un sistema di comunicazione fluido che negli ultimi anni ha sostituito volantini, centri sociali e riviste militanti con una infrastruttura informativa online capace di diffondere rapidamente contenuti, campagne e mobilitazioni.

Il cuore del sistema è Telegram. La piattaforma di messaggistica, grazie alla possibilità di creare canali pubblici e gruppi numerosi, è diventata il principale spazio di circolazione delle informazioni. Qui nascono e si propagano comunicati, rilanci di campagne politiche, appelli alla mobilitazione e aggiornamenti sulle iniziative di piazza. Alcuni canali svolgono la funzione di veri hub informativi: raccolgono contenuti da altre fonti e li rilanciano verso una platea di migliaia di iscritti.

Tra quelli più attivi nella galassia antagonista compaiono canali come «Osservatorio Repressione», «Smash Repression», «NO 41bis – International Mobilisation», «Materiale Piroclastico» e «Prima Linea», spazi digitali dove circolano comunicati, rilanci di campagne e materiali provenienti da altri circuiti militanti. Accanto a questi nodi principali esiste una costellazione di canali più piccoli ma fortemente interconnessi. La logica non è quella di un’organizzazione piramidale, bensì di una rete distribuita in cui ogni nodo rilancia materiali provenienti da altri gruppi.

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Un comunicato pubblicato in un canale può essere rilanciato nel giro di pochi minuti da decine di altri spazi digitali, moltiplicando la visibilità del messaggio. I contenuti si concentrano su alcuni temi ricorrenti: il sistema carcerario, le misure di isolamento detentivo, le campagne contro la repressione giudiziaria, le mobilitazioni contro grandi opere infrastrutturali e le iniziative internazionali legate a conflitti o cause politiche.

In molti casi i canali funzionano anche come rassegna stampa alternativa: selezionano articoli, documenti o comunicati e li accompagnano con commenti politici o inviti alla mobilitazione.

Ma la rete non si limita alla dimensione nazionale. Molti dei contenuti circolano in più lingue e vengono rilanciati da canali stranieri, creando così un circuito informativo transnazionale che collega attivisti italiani con gruppi e collettivi presenti in altri Paesi europei e nel mondo anglosassone.

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In questo modo una campagna lanciata localmente può rapidamente entrare in circuiti internazionali di attivismo. A questa infrastruttura Telegram si affiancano blog e siti militanti che fungono da archivio dei contenuti. Tra questi, uno dei più citati nei circuiti anarchici è il blog sottobosko.noblogs.org, spazio online utilizzato per pubblicare testi politici, comunicati e rivendicazioni. Proprio su questo sito è apparso il testo intitolato «Chi sabota è nemico» con la rivendicazione degli attacchi contro la rete ferroviaria italiana avvenuti durante il periodo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Il meccanismo Gennaio Gli scontri al corteo di Torino dove furono feriti anche degli agenti è ricorrente: il testo compare sul blog e nel giro di pochi minuti viene rilanciato nei canali Telegram, che a loro volta lo inoltrano in gruppi e chat amplificando rapidamente la diffusione del messaggio. Proprio le chat rappresentano il livello più informale della rete.

Qui la comunicazione è meno strutturata e più diretta. Si trovano, infatti, discussioni tra utenti, segnalazioni di iniziative, scambio di link e aggiornamenti su eventi politici o manifestazioni. È una dimensione più fluida, in cui si intrecciano attivisti, simpatizzanti e semplici osservatori. Il risultato è un ecosistema digitale che funziona come una rete di amplificazione permanente. Non esiste un centro unico di comando, ma una serie di nodi capaci di rilanciare e moltiplicare i contenuti.

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Un modello che riflette la struttura storica dei movimenti anarchici e antagonisti: diffusa, reticolare e difficilmente riconducibile a un’unica organizzazione.

In questo sistema la rapidità di circolazione delle informazioni è l’elemento determinante. Un appello, una campagna o un comunicato possono diffondersi in poche ore attraverso decine di canali, raggiungendo migliaia di utenti. Una dinamica che negli ultimi anni ha trasformato la comunicazione dei movimenti radicali, spostando sempre più il baricentro dall’organizzazione fisica alla dimensione digitale.