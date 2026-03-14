Anarchici, alta tensione in piazza. Battaglia per Cospito: "41 bis è tortura"

Luca De Lellis 14 marzo 2026 a

a

a

Il 41 bis contro gli anarchici? "Una tra le principali espressioni dell’offensiva repressiva avviata dagli ultimi governi". Così recita il volantino degli anarchici toscani che oggi e mercoledì 18 marzo, rispettivamente a Marina di Carrara e Pisa, scendono in piazza per manifestare in favore di Alfredo Cospito e della sua battaglia contro il carcere duro. Nel maggio 2022 l'anarchico - detenuto dal 2012 in quanto ritenuto responsabile di due diversi reati portati a termine e rivendicati dalla Federazione Anarchica Informale (FAI) - è stato sottoposto allo stesso regime detentivo applicato ai mafiosi. Il primo è l’esplosione, avvenuta il 2 giugno 2006, di due ordigni piazzati davanti all’ex caserma degli allievi dei Carabinieri di Fossano, Cuneo, che la magistratura torinese ha valutato come tentata strage ai danni dello Stato, pur non avendo causato né morti né feriti, infliggendogli una pena di 20 anni di reclusione. L'altro è la gambizzazione dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, punito a margine del disastro nucleare di Fukushima, che gli è valsa una condanna di 10 anni e 8 mesi.

Gli amici di Cospito in piazza per liberare i pro Hamas. E attaccano Il Tempo

Forze dell'ordine in stato d'allerta, visto che i cortei pro-Cospito vantano una tradizione non sempre pacifica. L'11 novembre avrà luogo la prima udienza del processo che vede imputati 28 anarchici che durante una protesta organizzata a Torino del 4 marzo 2023 avrebbero portato in piazza Solferino e lungo il percorso della manifestazione fumogeni, materiale esplodente e infiammabile, caschi, guanti e maschere antigas, oltre a scudi di plexiglas, mazze e martelli, con l’obiettivo di scontrarsi con la Digos e la Polizia. Gli imputati sono accusati a vario titolo di devastazione, resistenza e lesioni.

Antagonisti, anarchici e ProPal: il fronte comune passa dai carceri ai tribunali

E così, dopo le polemiche seguite alle aggressioni ai poliziotti che una minoranza infiltrata del corteo di Torino per Askatasuna e le manifestazioni di Milano per sabotare le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, l'Italia tornerà ad affrontare in questi giorni il tema delle manifestazioni nelle piazze, in particolare: Piazza Ingolstadt, Marina di Carrara e piazza Vittorio Emanuele II, Pisa. Entrambe nel pomeriggio. Con l'avvicinarsi della scadenza dei primi quattro anni di 41bis per Alfredo Cospito, gli anarchici chiedono che non venga rinnovato l'istituto, che loro definiscono "tortura bianca", "una tomba per vivi" che la "nuova inquisizione di Stato desiderava per un annientamento totale".