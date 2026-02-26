Meteo, alta pressione dominante: sole e temperature sopra media. Ma poi…

Foto: Ansa

Condizioni meteo stabili in Italia con cieli sereni ma anche foschie e nubi basse soprattutto di notte e al mattino su coste e pianure. Un’aria molto mite si muove sull’Europa e dopo aver portato diversi record di caldo sui settori occidentali adesso punta verso est. Per quanto riguarda il weekend tra febbraio e marzo, il tempo dovrebbe risultare ancora per lo più asciutto in Italia con temperature in lieve flessione domenica, valori più vicini alle medie ma ancora sopra. Possibile un po’ di instabilità pomeridiana sulle zone interne. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima settimana di marzo confermano ancora un campo di alta pressione dominante anche se qualche disturbo potrebbe manifestarsi in diversi modi sull’Italia, da valutare con i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD

Al mattino stabilità diffusa con nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque; in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nebbie e nubi basse in formazione sui medesimi settori.

AL CENTRO

Al mattino cieli in prevalenza sereni, nuvolosità bassa sulla Toscana. Al pomeriggio qualche addensamento ancora tra Toscana e coste Marchigiane. In serata e in nottata ancora nubi basse in formazione tra Toscana e Lazio, sempre più compatte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli soleggiati ovunque; al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata nuvolosità in aumento lungo i settori costieri Tirrenici e lungo la Puglia.Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione. Massime stabili o in aumento da nord a sud.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD

Al mattino tempo stabile ovunque con nuvolosità bassa e compatta su coste e pianure, sole prevalente su Alpi e Appennini. Al pomeriggio attese maggiori schiarite con cieli soleggiati ed ancora degli addensamenti. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molti addensamenti bassi specie su coste e pianure.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli soleggiati e locali addensamenti bassi su coste e pianure. Al pomeriggio poche variazioni con maggiori schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa con addensamenti bassi e compatti su coste e pianure e maggiori spazi di sereno in Appennino.