Oroscopo, il Cielo di Jupiter di giovedì 26 febbraio 2026: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Jupiter 26 febbraio 2026 a

a

a

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di giovedì 26 febbraio 2026 per tutti i segni.

Ariete

Venere vi infonderà il coraggio necessario per abbracciare il cambiamento. Non è solo una questione sentimentale: la bellezza diventa forza, e il desiderio diventa direzione. Con Marte a sostenervi, avete energia per ripartire e affrontare nuove sfide con determinazione e slancio. Il giovedì vi chiede una cosa semplice e potente: smettete di rimandare ciò che sapete già di voler fare. Mercurio vi aiuta a scegliere le parole giuste, soprattutto se dovete convincere qualcuno o presentarvi con un’idea nuova. La Luna vi rende istintivi: fidatevi, ma non bruciate tappe. Il vostro vantaggio è l’audacia.

Toro

Urano è dalla vostra parte e il vostro fascino sarà irresistibile. È un giovedì che vi rende più liberi, più leggeri, quasi sorprendenti anche per voi stessi. La vostra simpatia naturale diventa un ponte: verso nuove conoscenze, verso opportunità sociali, verso un contatto che può rivelarsi prezioso. La Luna vi invita a vivere con più presenza: guardate chi avete davanti, ascoltate davvero. Mercurio favorisce accordi, conversazioni utili, scambi rapidi. Marte vi dà quel pizzico di intraprendenza che spesso trattenete. Questo è il giorno perfetto per rinnovare un’immagine, una relazione, un modo di stare nel mondo.

Gemelli

La vostra mente sarà un vulcano di idee e creatività. Mercurio vi rende rapidi e vi amplifica: pensate più in grande, vedete più lontano, trovate connessioni dove altri vedono confusione. È un giovedì che può diventare un trampolino. Usate questa energia per affrontare sfide intellettuali o dare vita a nuovi progetti. È il momento di brillare, sì, ma con una strategia: selezionate. Non tutto merita il vostro tempo. Marte vi aiuta a concretizzare. Se iniziate ora, entro poche settimane potreste vedere risultati sorprendenti.

Cancro

Dedicatevi a ciò che ha davvero valore, lasciando andare le distrazioni inutili. Questa giornata vi chiede una maturità luminosa: non fare di più, ma fare meglio. La Luna vi rende profondi, selettivi, capaci di capire cosa è autentico e cosa è rumore. Con una visione chiara, potrete raggiungere obiettivi concreti e significativi. Mercurio vi aiuta a organizzare, e vi dà il coraggio di dire “no” a ciò che vi prosciuga. Giove vi protegge se scegliete priorità vere: casa, famiglia, lavoro, amore. Il resto può aspettare.

Leone

Una potente ondata di passione vi travolgerà. Venere lavora sul vostro cuore come faro: si accendono desideri, emozioni, voglia di vivere intensamente. È un giovedì che vi rende magnetici, generosi, irresistibili. Lasciatevi guidare dai sentimenti per vivere momenti indimenticabili, ma con eleganza. Marte vi spinge ad agire e vi suggerisce di non essere impulsivi nelle parole. Il cielo vi chiede di non accontentarvi di un’emozione superficiale: cercate quella che vi cambia dentro. E se arriva, riconoscetela.

Vergine

Grazie alla vostra incredibile resistenza fisica e mentale, riuscirete a portare a termine ogni compito. È un giovedì altamente produttivo: Marte vi dà energia, precisione e concentrazione. Se avete una scadenza, oggi potete dominarla. Approfittate di questa forza per realizzare i vostri progetti: non solo per “fare”, ma per chiudere, finalizzare, mettere un punto. Giove vi invita a non essere piccoli nelle ambizioni: smettete di limitarvi per paura di sbagliare. Siete una macchina perfetta, ma con un cuore lucido: se scegliete bene cosa costruire, potete fare un salto vero.

Bilancia

Anche se qualcuno potrebbe cercare di ostacolarvi, la vostra forza d’animo vi porterà a superare ogni difficoltà. È un giovedì in cui scoprirete un lato più combattivo, più deciso, più “verticale”. Marte vi sostiene nel coraggio. Rimanete determinati e nulla potrà fermarvi. La Luna vi rende sensibili e capaci di percepire dove si nasconde la tensione e come disinnescarla. Giove vi invita a credere di più nella vostra autorità personale. Non dovete essere sempre diplomatici: oggi potete anche essere netti.

Scorpione

Un incontro proibito potrebbe accendere la vostra giornata. La Luna intensifica il magnetismo, Marte rende l’attrazione più fisica, più urgente. È un giovedì in cui la vita può assumere toni cinematografici: sguardi, tensioni, messaggi non casuali. Seguite il vostro cuore, ma valutate con attenzione le conseguenze. Mercurio vi aiuta a leggere le dinamiche e vi chiede maturità: non tutto ciò che è intenso è destinato a farvi bene.

Potete vivere un momento memorabile, ma la vera potenza è scegliere con lucidità ciò che vi merita. Il desiderio è un fuoco sacro: non sprecatelo.

Sagittario

Trovate conforto e protezione nell’abbraccio di un caro amico. È un giovedì che vi ricorda quanto contano le relazioni vere, quelle che non chiedono performance. La Luna vi rende più aperti emotivamente, e per voi non è scontato. Valorizzate i legami che contano davvero e lasciate che l’affetto vi dia forza. Mercurio favorisce conversazioni profonde, e vi spinge a fare un passo verso qualcuno. Giove, vostro pianeta guida, vi regala una lezione semplice: la libertà non è fuggire, è scegliere dove restare. Restare con chi vi vuole bene, è una vittoria.

Capricorno

Non lasciatevi scoraggiare dalla sensazione che tutto sia contro di voi. Questo giovedì può portarvi qualche frizione: ritardi, ostacoli, persone poco collaborative. Ma Marte vi dà resistenza e vi offre soluzioni concrete. Le difficoltà saranno temporanee: la vostra determinazione vi porterà al successo. La Luna vi invita a non irrigidirvi: a volte, per vincere, serve cambiare strategia, non aumentare la pressione. Saturno vi sostiene quando pensate in prospettiva: non fatevi risucchiare dal dettaglio negativo del giorno.

Acquario

La Luna intensifica la vostra sensualità, rendendovi irresistibili. È un giovedì che vi rende più presenti nel corpo, più caldi, più capaci di contatto. Se siete in coppia, l’intesa può crescere; se siete single, il cielo vi mette in evidenza. Concedetevi momenti di passione e romanticismo, lasciandovi guidare dall’istinto. Mercurio vi rende brillanti e vi dà audacia: potete dire ciò che provate senza paura. Il Cielo vi chiede una cosa: non giocate al ribasso. Se desiderate qualcosa, prendetelo sul serio.

Pesci

Il cielo vi illumina, vi amplifica, vi rende protagonisti. Ma la consegna del giorno è chiara: rimanete padroni delle emozioni, specialmente in situazioni di tensione. Mercurio vi dà struttura e vi regala intuizioni. Marte vi spinge a reagire: la combinazione può essere potentissima se non vi fate trascinare dall’onda. La calma e l’autocontrollo sono le vostre armi migliori. Giove vi protegge quando trasformate sensibilità in leadership emotiva. Questa giornata può darvi una svolta: un progetto, una scelta, una decisione che cambia la quotidianità. Siete in un momento alto. Agite con grazia, e vincerete.